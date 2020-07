Gilda Giuliani/ Il ricordo di Paolo Limiti: “Un pensiero sempre vivo” (Techetechetè)

Gilda Giuliani è una delle protagoniste della puntata di Techetechetè in onda su Rai Uno oggi, martedì 21 luglio, subito dopo il telegiornale delle 20. Oltre a dare spazio a Milva a cui nel 2018 il Festival di Sanremo ha riconosciuto un Premio alla carriera ritirato dalla figlia, ci sarà spazio anch per riascoltare la voce di Gilda Giuliani. Il suo nome è famoso soprattutto all’estero avendo inciso dischi in Francia, Germania e Giappone. Nel 1973 ha vinto il Festival Mondiale di Tokyo. Il nome di Gilda Giuliani, tuttavia, è legato anche al Festival di Sanremo. La cantante ha partecipato nel 1973 portando uno dei suoi brani più conosciuti “Serena”. L’anno successivo è tornata a Sanremo con Senza titolo. E’ all’estero, tuttavia, che trova la propria consacrazione trionfando all’Olympia di Parigi. Dopo essere rimasta un po’ in ombra, torna sulla scena grazie a Paolo Limiti che la sceglie come voce dei suoi programmi soprattutto per interpretare la grande canzone francese.

GILDA GIULIANI E IL RICORDO SEMPRE VIVO DI PAOLO LIMITI

Lavorando accanto a Paolo Limiti, Gilda Giuliani ha potuto far conoscere la propria voce e la propria arte anche ad un pubblico diversi e più giovane. Ogni 27 giugno, così, la cantante, sul proprio profilo Facebook, ricorda puntalmente il conduttore che, con le sue trasmissioni, ha permesso alla musica di arrivare anche ad un pubblico diverso. “Un pensiero sempre vivo. Con amore”, ha scritto su Facebook la Giuliani condividendo una foto in cui sorride accanto proprio a Paolo Limiti. “Chi ama non dimentica… Complimenti Gilda per il tuo chiaro senso d’amore!!! Un dolce pensiero per lui ed un forte abbraccio a te”, “Ciao Gilda, bel ricordo di Paolo che sapeva apprezzare le belle voci”, “Vorrei tanto ascoltare in tv la Tua splendida unica voce!!”, “Eri la più brava”, sono alcuni dei commenti degli utenti sotto la foto che potete vedere qui in basso.





