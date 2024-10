Paolo Limiti è stato il primo marito dell’incantevole Justine Mattera, è grazie a lui se in passato ha avuto l’opportunità di farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione ottenendo col tempo non poco successo. Nato l’8 maggio del 1940 a Milano è stato un noto paroliere e conduttore televisivo, per anni è stato anche un talentuoso produttore e autore televisivo. Manifestò la sua grande passione per il mondo dello spettacolo quando era giovanissimo, aveva circa vent’anni quando ideò e realizzò la prima edizione dello Zecchino d’Oro, programma che gli fece ottenere non poco successo. Nel 1961 il famoso e amatissimo showman si è diplomato all’Istituto Tecnico Amedeo Avogadro a Torino, dopodiché fece il suo debutto come paroliere dopo aver inviato i testi di alcune canzoni a Jula de Palma. La cantante decise di inciderne una intitolata ‘Milla ragazzi fa, da quel momento ha collaborato con molti noti artisti, soprattutto con Mina.

Per anni Paolo Limiti ha lavorato come creativo pubblicitario, nel 1968 però è approdato in Rai nei panni di autore e regista de La maga Merlini. Due anni dopo iniziò a collaborare con Mike Bongiorno in vari programmi televisivi, in quel periodo una delle trasmissioni che ottenne un incredibile successo fu ‘Rischiatutto’. Grazie al suo talento e alla sua determinazione si fece spazio sul piccolo schermo anche in veste di conduttore negli anni Novanta. Diversi sono i programmi che ha condotto e che gli hanno fatto fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, tra questi: E l’Italia racconta, Paolo Limiti Show, Supersera, Domenica In e altri ancora.

Paolo Limiti, l’amore per Justine Mattera e la lotta contro la malattia: come è morto il conduttore

L’amatissimo e stimato showman ha incontrato Justine Mattera nel 1996 e restò piacevolmente stupito dalla sua incredibile somiglianza con Marylin Monroe. In quel periodo stava cercando in Rai una ragazza per il ruolo di valletta e le propose subito di lavorare per lui. Col tempo la loro incredibile intesa e complicità sul lavoro si è trasformata in passione e amore, Paolo Limiti convolò a nozze con la meravigliosa showgirl nel 2000, il loro matrimonio però giunse al capolinea dopo soli due anni. Il motivo? Stando ai rumors lei desiderava metter su famiglia, lui però non voleva figli e decisero di separare le loro strade, rimanendo però legati dal punto di vista professionale.

Tantissimi sono i successi che Paolo Limiti è riuscito a conquistare nel corso della sua lunga e stimata carriera, in moltissimi continuano infatti a ricordarlo con immenso affetto. Nel 2016 il famoso conduttore ha scoperto di essere malato, gli diagnosticarono un tumore al cervello e le sue condizioni erano molto gravi. Provò a sottoporsi ad un intervento, ma dopo aver lottato per un anno contro la malattia è morto a Milano all’età di 77 anni il 27 giugno del 2017.