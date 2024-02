Gilles Rocca, chi sono i genitori: mamma Rosalba e papà Adelio/ “Sei il figlio che ho sempre desiderato”

Gilles Rocca chi è il padre Adelio: “Orgoglio immenso per te”

Gilles Rocca è un volto molto amato della televisione italiana; ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui L’Isola dei Famosi e ha vinto un’edizione di Ballando con le stelle. La curiosità sull’attore che lavora nel dietro le quinte di Sanremo è cresciuta molto negli ultimi anni.

In molti vogliono conoscere chi siano i suoi genitori di cui non si conosce molto. Ciò che emerge dai social è il profondo legame che Rocca ha con entrambi di cui scrive: “Sono orgoglioso di voi“. Il padre Adelio Rocca lavora nel dietro le quinte di Sanremo, rifornisce l’Ariston di strumenti musicali per i cantanti in gara: “Tra poco ci sarà l’ultima serata del Festival di Sanremo… quanto mi dispiace non essere al tuo fianco ad aiutarti, ma sapere che ci sei tu è per me un orgoglio immenso mi manca il palco, mi mancano tutti gli amici con i quali ho passato gli ultimi 19 Festival e mi manchi tu Papino mio… Sei il mio orgoglio… sono solo 31 Festival che fai” scriveva nel 2021“.

Gilles Rocca chi è la madre Rosalba

Oltre al padre, si conosce anche qualcosa della madre di Gilles Rocca, Rosalba, che nel corso del suo percorso a Ballando con le stelle ha fatto una dedica speciale al figlio. La donna ha dichiarato di nutrire tanto affetto e ammirazione per il figlio, nonostante non sia brava a dimostrarlo.

In quell’occasione, anche il padre Adelio ha rivolto al figlio parole colme di orgoglio: “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Stavolta voglio essere io a fartela. La fortuna è solo mia perché ho avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchè hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore. Mi manchi anche come amico e collega, mi manchi perché sei tutto per me“.

