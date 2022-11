Gilles Rocca è Franco Califano a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Ancora il Califfo

Gilles Rocca tra i concorrenti di Tale e Quale Show Torneo 2022

Gilles Rocca torna in gara a Tale e Quale Show Torneo 2022, l’ultimo appuntamento con il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai 1. Il modello è stato uno dei concorrenti migliori dell’edizione 2022 e si è conquistato uno dei posti disponibili per accedere alla fase del torneo che vedrà i sei migliori concorrenti dell’edizione 2021 scontrarsi con i sei migliori dell’edizione 2022. Nella rosa dei concorrenti non poteva mancare l’attore che si è contraddistinto, di settimana in settimana, conquistando pubblico e giuria, classificandosi terzo. Questa sera Gilles Rocca sarà ancora una volta Franco Califano. Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022 la sua imitazione del Califfo, sulle note di Un tempo piccolo”, ha commosso molto Loretta Goggi: “È stato molto bravo, il pezzo è bellissimo, il testo è meraviglioso. Io ho avuto il piacere di cantare delle canzoni che Franco ha scritto per me. Mi ha fatto molto piacere vederlo omaggiare com’era negli ultimi anni, in genere è stato fatto quando era un po’ più giovane. Gli ultimi anni sono stati difficili per lui. Era difficile riproporlo senza rovinare… ti ringrazio molto, bravo“. Anche Malgliolo ha apprezzato la sua imitazione

La partecipazione di Gilles Rocca a Tale e Quale Show 2022 è stata accolta con grande entusiasmo dall’attore e modello. Intervistato da SuperGuida Tv, il modello ha raccontato: “Non mi ha convinto nessuno ad accettare questa sfida. Sono stato io a dover convincere Carlo perché è un programma che amo e che seguo da tantissimi anni. Quando mi è arrivata la proposta di fare il provino ero molto felice e mi sono approcciato con la dovuta delicatezza perché ripeto sempre che non ero un ballerino e non sono un cantante. Nel ballo ho fatto sfoggio delle mie doti e qui a Tale e quale show lo scopriremo insieme“. L’attore sin da bambino ha cominciato a fare delle imitazioni sia a casa che con gli amici: “Da piccolo mi divertivo ad imitare e lo facevo anche con gli amici. Nel canto però è più complicato e me ne sono accorto lunedì quando ho iniziato le prove”. Infine parlando della giuria ha detto: “non sono mai contento di quello che faccio e di solito quando mi riguardo non mi piaccio. Poi se la giuria esprimerà un voto negativo sarà ancora più drammatico. Accetterò tutti i consigli per cercare di migliorare“.

