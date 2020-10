Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ “Stiamo preparando una coreografia davvero pazzesca”

Gilles Rocca e Lucrezia Lando saranno tra i protagonisti più attesi questa sera per il nuovo appuntamento con “Ballando con le stelle”: il bello e tenebroso fonico diventato celebre suo malgrado (nonostante già avesse un discreto seguito sui social…) all’ultimo Festival di Sanremo non è partito certo al massimo nel reality show condotto da Milly Carlucci e in coppia con la ballerina pare non aver per il momento fatto breccia nel cuore degli inflessibili giudici in studio. Ma pian piano il 37enne originario di Roma, che ha pure un passato da attore, ha annunciato faville per l’appuntamento di stasera: Gilles infatti ha promesso che assieme alla sua insegnante presenterà una coreografia che non esita a definire “davvero pazzesca” pur senza svelare alla propria fan base di cosa si tratti. “Io e Lucrezia non vediamo l’ora di mostrarvela” ha aggiunto ricevendo tra i vari apprezzamenti pure quello della danzatrice e coreografa britannica Carolyn Smith. Cosa dobbiamo attenderci da un Gilles che, dopo i primi timidi approcci, sta entrando sempre di più nel ruolo?

GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO: “UNA COREOGRAFIA PAZZESCA, NON VEDIAMO L’ORA…”

“Voglio mostrare la mia anima”: negli ultimi giorni Gilles Rocca si è raccontato in una breve intervista a “Radiocorriere Tv” spiegando quali sono i suoi obiettivi personali da concorrente in uno dei format di maggior successo e svelando qual è il suo rapporto con l’arte del ballo. Raccontando di come è stato scritturato nel cast, Rocca rievoca la telefonata della produzione e quel contratto firmato dopo nemmeno un paio d’ore: “Sapere che Milly Carlucci vuole che tu faccia il suo programma e ti prende con questa velocità… (…) è stato un colpo di fulmine!” racconta, ricordando di essere cresciuto guardandola in tv e che questo per lui è un sogno che si avvera. “Il mio esordio è stato carico, atteso ma siamo stati gli ultimi a esibirci (…) e io e Lucrezia ci siamo scaldati per tutta la trasmissione” spiega Gilles che si dice anche felice di avere una maestra meravigliosa come lei, dal punto di vista tecnico ma anche umano. “Non avendo mai ballato prima, per me è qualcosa di unico: all’inizio pensavo che il programma potesse essere una svolta per la mia carriera attoriale, ma ora questo pensiero è passato davvero in secondo piano” ammette candidamente e poi rivela il suo desiderio, ovvero che i telespettatori riescano a intravedere la sua anima e non solo la sua bellezza dato che “dietro c’è un mondo”.

Visualizza questo post su Instagram @lucrezialando_official @ballandoconlestelle @milly_carlucci @rai1official Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial) in data: 27 Set 2020 alle ore 1:41 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA