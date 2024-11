Chi è Roberta Mastromichele, fidanzata di Gilles Rocca: le dediche d’amore di lui

La presenza di Gilles Rocca nel cast di La Talpa 2024 ha acceso inevitabilmente i riflettori sulla sua fidanzata Roberta Mastromichele. In realtà, le ultime notizie sulla coppia non sono recentissime. L’ultima foto della coppia risale a tre settimane fa, con un post pubblicato da Gilles sul suo profilo Instagram. Non ci sono tracce di lui, invece, sul profilo della fidanzata, che preferisce postare cose che riguardano la sua attività di attrice e gli impegni sul set e nella vita. Sintomo, probabilmente, della volontà di mantenere privata la sua vita amorosa, cosa della quale invece parla con piacere Rocca, che ha dedicato alla fidanzata molti post con foto romantiche.

Gilles Rocca a La Talpa, chi è / Il legame con Sanremo e la rivelazione sulla fidanzata Roberta Mastromichele

Proprio in uno di questi, esprimeva tutto il suo amore per lei, scrivendole: “Come mi diverto con te non mi diverto con nessuno… spesso si cerca nell’amore qualcosa di sconvolgente, anche di malsano… possesso, gelosia… cose scambiate per sentimento ma che con quest’ultimo hanno poco a che fare… io e te ridiamo, ridiamo tanto, facciamo l’amore ridendo, scherzando… ci addormentiamo abbracciati anche con 40 gradi, anche solo sfiorandoci con i piedi ma mantenendo sempre il punto di contatto… sei un miracolo…”.

Gilles Rocca, dal siparietto hot con Orian Ichaki allo scontro con Alessandro Egger/ Oggi nuova lite?

Roberta Mastromichele, qual è stata la reazione alle immagini del fidanzato Gilles Rocca vicino a Orian Ichaki?

È proprio in virtù di queste grandi dimostrazioni d’amore, fatte di parole importanti, che i telespettatori de La Talpa 2024 sono arrivati a chiedersi se Gilles Rocca e Roberta Mastromichele stessero ancora insieme. Un dubbio che è nato di fronte alle immagini del pericoloso avvicinamento tra l’attore e la bella Orian Ichaki e di alcune dichiarazioni fatte da entrambi. Spulciando sui social di Roberta in cerca di una reazione non ne troviamo alcuna, tuttavia salta all’occhio la mancanza di post o storie su Instagram di supporto per il suo compagno. Un gesto fatto di proposito proprio per quanto accaduto o semplice desiderio di privacy?

La Talpa, è già scoppiata la scintilla tra Gilles Rocca e Orian Ichaki?/ Lui parla di primo appuntamento