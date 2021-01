Gilles Rocca: “La mia fidanzata ha il covid”/ “Sua mamma in ospedale con l’ossigeno”

Tanti gli ospiti di stamane negli studi di Storie Italiane, noto programma di Rai Uno in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì, fra cui anche Gilles Rocca, il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il 38enne romano, che ha sconfitto il coronavirus, sta attraversando un periodo non semplice per via del fatto che la sua fidanzata, Miriam, ha preso a sua volta l’infezione, oltre alla mamma, la suocera di Gilles Rocca. “La mia fidanzata ha preso il coronavirus – dice l’attore e regista parlando con Eleonora Daniele – sta passando un momento molto difficile, sua mamma è ricoverata da 12 giorni in un reparto covid, ha 63 anni ed era una donna in salute, non fumatrice”.

“Siamo molto preoccupati – ha continuato – in questi giorni sembrerebbe che stia avendo dei miglioramenti, però è con l’ossigeno 24 ore al giorno anche se non è in terapia intensiva”. Gli chiedono quindi dove è ricoverata: “E’ a Mantova, le mando un grande bacio e spero di darvi notizie il prima possibile”. Tornando alla fidanzata Miriam: “Vi guarda sempre, ringrazia per gli inviti ma è un momento un po’ particolare”.

GILLES ROCCA: “SONO STATO IL PRIMO A SOLLEVARE LA QUESTIONE DEI 21 GIORNI DI QUARANTENA”

Gilles Rocca, prima di svelare il dramma della fidanzata, aveva un po’ sbottato per la questione dei 21 giorni di isolamento che una persona deve sostenere anche se asintomatica ma comunque positiva al tampone: “Sono stato il il primo a sollevare la questione dei 21 giorni di quarantena – dice Gilles Rocca – visto che diversi dottori mi hanno detto di stare attento, visto che avrei potuto essere contagioso”. Secondo il vincitore di Ballando con le Stelle bisognerebbe fare un po’ di chiarezza: “Bisognerebbe capire quali sono i dati della carica virale, ci vorrebbe un range sotto il quale stare, ad esempio a 100 non sei più contagioso a 101 invece non puoi uscire”. In studio anche Samuel Peron, altro protagonista dello show di Rai Uno: “La cosa primaria è portare avanti la prevenzione, quindi mascherine e vitamina c, in attesa poi dei vaccini. Questa storia del covid – aggiunge – sta portando molte persone a fare abuso di psicofarmaci, sostanze di stupefacenti e alcolici. E’ una cosa che ho letto”.



