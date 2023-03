Gilles Rocca: “Miriam Galanti? Non so perché sia finita”/ “Ora sono single, ma…”

Gilles Rocca, davanti alle telecamere di “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini, si è messo a nudo nel raccontare la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata Miriam Galanti. Inizialmente, il vincitore dell’edizione sanremese di “Tale e Quale Show” ha scherzato: “Con Miriam è finita perché, quando siamo venuti ospiti la prima volta da te, la notte successiva ho continuato a ripetere nel sonno ‘Francesca, Francesca’… Allora è finita (sorride, ndr)… Poi a me piacciono le bionde!”.

Chi è Miriam Galanti, ex fidanzata di Gilles Rocca/ Promessa del cinema italiano

Ripristinando un clima di serietà in studio, Fialdini, con garbo, ha incalzato e ha riformulato la domanda a Gilles Rocca: perché si è conclusa la relazione? “Non so dire perché sia finita – ha asserito –. Ognuno può darsi la propria spiegazione. Tra due persone che si amano è sempre una partita a poker, ciascuno ha le proprie carte. Fra noi sono stati quattordici anni d’amore, dunque la serenità ad oggi non c’è. Se dicessi che sono sereno, mentirei. Siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto tante cose belle, condividendo sogni, passioni, dolori, momenti difficili”.

MIRIAM GALANTI, EX FIDANZATA GILLES ROCCA/ Lui: "Finita da un mese e mezzo. Sono in un vortice"

GILLES ROCCA: “MIRIAM GALANTI? ORA LA MIA VITA DA SINGLE CORRISPONDE A UN FRIGORIFERO VUOTO”

Successivamente, a “Da noi… a ruota libera”, Gilles Rocca ha aggiunto: “Ogni tanto riappropriarsi della propria vita fa bene. Io ho sempre portato la mia donna sopra ogni cosa, perché, anche quando ti manca una persona, non devi vergognarti di dirlo. Quando finisce una storia, se ti comporti così non provi vergogna”. Ma lui e Miriam Galanti si sono lasciati bene: “Ma chi è che si lascia bene? Solamente chi non si ama più senza essersi logorato!”.

Gilles Rocca e Bianca Guaccero fidanzati?/ Lei smentisce tutto "Con questi gossip..."

Ora Gilles Rocca affronta l’esperienza della vita da single, che si traduce in un frigorifero vuoto: “Ordino online, in quanto non ho tempo di andare a fare la spesa, e sono anche ingrassato. L’altra sera ho mangiato fiocchi d’avena con l’acqua calda. Anche con Miriam Galanti non è che mangiassimo tantissimo, non siamo due cuochi molto bravi, e io sono rimasto scarso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA