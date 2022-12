Gilles Rocca, Natale e Quale Show/ Riscatta il terzo posto? E con Miriam Galanti…

Gilles Rocca, a Tale e Quale Show il terzo posto

Gilles Rocca è uno dei concorrenti più amati di “Tale e Quale Show”. L’attore e regista è arrivato terzo nell’ultima edizione del programma, dove si è esibito in tanti artisti molto differenti tra loro, dando prova di versatilità. Rocca è infatti diventato Ultimo, Dargen D’Amico, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Bon Jovi, Franco Califano… Ma anche Tiziano Ferro, in una delle esibizioni più apprezzate e riuscite.

Nel corso di Tale e Quale Show, Gilles Rocca ha dovuto affrontare anche il ricovero del padre Adelio, in ospedale proprio nel corso di una serata dedicata al programma. L’esibizione del concorrente, il padre, l’ha seguita ugualmente, anche dal letto di ospedale: “Lui l’ha vista dall’ospedale. Si è risvegliato praticamente dall’operazione e la prima cosa che ha fatto sul cellulare ha messo Raiplay in diretta e ha visto l’esibizione. Lui ai miei appuntamenti non è mai mancato. Un’operazione così importante in ospedale è una cosa che butta giù sia chi sta dentro che chi sta fuori e sapere che lui è riuscito a vedermi anche questa volta è una cosa molto importante. Ma poi se l’è vista dalla mia esibizione, che è stata la prima, fino alla fine e all’1 di notte mi ha scritto; ‘Bravo’”.

Gilles Rocca, così ha convinto i giudici

Gilles Rocca, a “Tale e Quale Show”, è riuscito a convincere i giudici non solamente per quanto riguarda il volto, i movimenti e l’interpretazione data ai personaggi, ma anche per la voce che ha prestato loro. Ad esempio, nell’esibizione di Fabrizio Moro, Goggi ha sottolineato: “Sei stato molto bravo, molto, l’hai interpretata quasi da attore”. Anche per Giorgio Panariello, Rocca “È stato molto bravo”. Cristiano Malglioglio, il giudice più severo di tutti, ha apprezzato molto il concorrente. Sempre in occasione della performance di Fabrizio Moro, ha commentato: “Tu hai fatto delle ottime performance. Nella prima parte mi sei piaciuto tantissimo, nella seconda parte ti sei perso un po’. Sei stato però piacevole”.

Solamente con l’esibizione di Francesco Renga, Gilles non ha pienamente convinto i giudici. Loretta Goggi aveva commentato così: “Non è la migliore delle cose che hai fatto. Hai cantato bene, hai preso la sua cifra però non eccezionale”. Per Giorgio Panariello, “Non è stata la migliore delle tue interpretazioni”. Simile l’opinione di Cristiano Malgioglio: “Nelle parti basse ci sei quasi riuscito, nella alte ti sei quasi perso”.

Gilles Rocca fa coppia fissa con Miriam Galanti ormai da più di 13 anni. I due si sono incontrati in accademia di recitazione e Gilles per conquistarla ha inventato un finto provino. “Per conquistarla mi inventai un finto casting di ‘Don Matteo’ e le dissi che era stata presa, sottolineando che aveva appuntamento a Gubbio. Dopo tre mesi, ci hanno preso entrambi per davvero!” ha raccontato qualche tempo fa. Lei ha rivelato di essere rimasta abbagliata dal suo carattere: “La sua simpatia, la sua ironia, che è molto spiccata. Mi ha conquistato con questo”.

Nessun matrimonio, però, è previsto all’orizzonte. A Oggi è un altro giorno, Miriam Galanti ha spiegato: “Non mi voglio sposare! Ma non solo con Gilles Rocca, dico proprio in generale, stiamo bene così! Gilles è un uomo fortunato, non mi deve neanche sposare…”. Qualche anno fa i due hanno attraversato una crisi ma tutto si è risolto per il meglio.











