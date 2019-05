GINA LOLLOBRIGIDA/ 91 anni e non sentirli: “Sono una ragazzina” (Domenica in)

Gina Lollobrigida torna a Domenica in. Quello di Mara Venier è il suo salotto preferito: già una volta, quest’anno, ha accettato l’invito di “zia” Mara (che nel suo caso è più un'”amica”). Questa volta, oltre a parlare dei suoi grandi amori, approfondirà un lato inedito di sé, cioè quello di grande appassionata di musica. Nel corso della sua ultima ospitata a Domenica in, la Lollo ha accennato a un suo recente traguardo, quello della stella sulla Hollywood Walk of Fame. “Pensavo fosse una trovata turistica, mi sbagliavo. Non potevo non essere orgogliosa di un simile riconoscimento”. Quasi nello stesso periodo è arrivato The Last Diva, il documentario su di lei presentato in California. In quell’occasione, Gina si è recata a Los Angeles, là dove tutto è cominciato. “Ci sono andata per fare cinema nel 1950, solo dopo ho fatto cinema in Italia, il cinema vero, insieme a De Sica”.

Il futuro di Gina Lollobrigida

Fu proprio Vittorio De Sica a scoprire Gina Lollobrigida: “All’inizio, volevo fare la fotografa e la pittrice, pensavo a una carriera da artista e l’ho sviluppata parallelamente a quella, ben più importante, di attrice. Con De Sica ho capito cosa fosse il vero cinema”. A proposito di arte, l’attrice ricorda quella volta che dipinse (per) Fidel Castro: “Sapevo che era un mio ammiratore, quando viaggiò in Italia chiese di incontrare il Papa e me. Poi mi invitò a Cuba, facendomi alloggiare in una villa e accompagnandomi a fare un giro per le strade dell’Avana. Era un bell’uomo, molto affascinante. Quando ci incontrammo, gli feci un ritratto così bello da tenermi una copia anch’io”. Gina vive tra passato e futuro: “Mi sento ancora quella ragazza di Subiaco che soffriva per il suo paese distrutto dalle bombe durante la guerra. Ho 91 anni, ma ho ancora tanti progetti da fare e continuo a lavorare, per me lavorare è vivere. Senza lavoro, mi sentirei persa. Ho sempre guardato le cose importanti, quelle che mi rendono felice”.

Gina Lollobrigida e il manager Andrea Piazzolla

È probabile che a Domenica in, anche questa volta, la raggiunga Andrea Piazzolla, il manager 30enne che l’è stato vicino nel momento del bisogno (quello della malattia). Nonostante ciò, Piazzolla sostiene di non aver alcun merito: “Gina merita il meglio, non sono io ad averle salvato la vita, ma i medici. Il mio unico merito è aver corso verso l’ospedale. Parla male di noi solo chi non ci conosce, io mi occupo di lei e le consento di fare cose difficili a causa dell’età. A Natale le ho fatto una sorpresa: voleva stare da sola, così ho preparato un blitz con un Babbo Natale, la neve artificiale e una slitta con tanti regali. Questo perché da bambina Gina, come regalo, aveva avuto solo le bombe”.



