Ginevra chi è, figlia di Laura Freddi/ La maternità in tarda età: “L’ho avuta a 45 anni, è stato difficile”

Chi è Ginevra, figlia di Laura Freddi: la maternità all’età di 45 anni

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite la conduttrice Laura Freddi che si racconterà a tuttotondo: dalla tarda maternità, alla gioia per la nascita della figlia Ginevra. Ai microfoni del programma Storie di donne al bivio il volto televisivo ha parlato della sua gravidanza.

“Ho sempre avuto questo istinto materno forte sin da giovane. Mi sono sempre piaciuti tanto i bambini. È stata difficile questa maternità. Ho avuto Ginevra a 45 anni, quindi ormai ero praticamente rassegnata” ha affermato. Freddi era già molto avanti con l’età quando avuto la sua prima figlia, che le ha donato la gioia più grande: “Non ci credevo e solo quando ho sentito il battito del cuore ho realizzato che veramente di aspettare un bimbo. È stata una gioia immensa, dovuta e desiderata. A 45 anni non è facile. Mi ha cambiato la vita“.

Laura Freddi e il dolore per l’aborto: “Soffri molto”

Laura Freddi ha sempre sentito questo forte desiderio di maternità. In passato la conduttrice è stata sposata con Claudio Casavecchia; con lui è riuscita a rimanere incinta ma ha poi subito un aborto: “È una cosa che accade spesso alle donne, la prima gravidanza. Soffrii molto. Forse questa sofferenza mi ha portato a chiudermi e magari anche a non essere così più predisposta per questo amore” ha dichiarato a Storie di donne al bivio.

Il volto televisivo ha poi ritrovato l’amore con Leonardo D’amico: “Per me è qualcosa di miracoloso. Leonardo è l’uomo della mia vita: l’ho conosciuto durante una partita di beachvolley. Anche io ci giocavo e mi sono infortunata a una mano e fu proprio lui a curarmi, perché è fisioterapista. E quindi piano piano siamo diventati prima amici, perché non è stato un colpo di fulmine.“

