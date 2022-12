Ginevra contro Antonella: “Antonino? Non lo ha avuto lei e spera non lo abbiano altre”/ Lei: “Tutte false!”

Giaele e Ginevra contro Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022

Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Queste ultime due hanno rilasciato alcune dichiarazioni pungenti su Antonella, tirando in ballo Antonino Spinalbese. “Antonella perché odia tutte le ragazze della Casa? Perché in realtà sono tutte sue rivali dal momento che, vuoi o non vuoi, sono tutte passate sotto il radar di Antonino. Tutte tranne lei” è la stoccata di Ginevra.

Antonella Fiordelisi, urla choc di haters al GFVIP/ Scatta la censura, web insorge

Continua Giaele: “Siccome non lo ha avuto lei non vuole che le altre possano averlo. Lei è sempre andata a dire ad Antonino ‘Io lo so che ti piaccio anch’io esteticamente, so che sono il tuo tipo’ A lei all’inizio piaceva Antonino molto più di Edoardo esteticamente parlando, poi Antonino non la considerava e lei ha intrapreso questa frequentazione con Edoardo.”

Presepe gate al GF Vip 2022/ Chi ha spostato le statuette di Edoardo e Antonella?

Antonella replica a Ginevra e Giaele: “Tutte false” e scoppia lo scontro in diretta

Seguono poi nuove stoccate di Ginevra ad Antonella: “Sono sicura che ad Antonella sarebbe bastato un gesto di Antonino per cedere, per questo avevo detto scappa ad Edoardo”. La Fiordelisi prima se la ride, poi replica furiosa alle accuse di Giaele e Ginevra: “Sono false, – tuona – l’unico argomento che hanno in comune sono io e Antonino. Se fossi stata in Ginevra avrei speso più tempo per stare con lui invece che parlare di me”. “Ho finito le parole con Antonella, con lei è un a battaglia persa in partenza. Non c’è modo di parlare, non parlo con chi mi aggredisce”, chiude però Ginevra.

Edoardo Donnamaria lite con Antonella Fiordelisi/ "Devi andare dallo psicologo"













© RIPRODUZIONE RISERVATA