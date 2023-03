Ginevra Lamborghini e Antonino stanno insieme?/ Lei: “Con lui c’è un legame intenso”

Ginevra Lamborghini e la rivelazione su Antonino Spinalbese: le sue parole

Il rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese ha da sempre affascinato il pubblico del Grande Fratello Vip 2022. In molti sono curiosi di sapere se tra i due possa nascere una storia d’amore che, al momento, non è del tutto sbocciata. A dare ulteriori dettagli sul loro legame è la stessa ex gieffina che, ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, ha svelato l’importanza dell’hair stylist nella sua vita.

Gianluca Pagliuca: "Juventus-Inter '98 fu un furto"/ "Tirai un pugno a Ceccarini ma…"

Ginevra Lamborghini ha parlato dei concorrenti del GF Vip che rimarranno nella sua vita: “Sicuramente ad Antonino, con il quale ho stretto un legame molto intenso. Ma anche Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Nikita e tanti altri“. La sorella di Elettra non si è sbilanciata più di tanto, ma ha confermato quanto l’ex di Belen Rodriguez sia importante per lei. La cantante ha poi rivelato qual è stato il momento più bello vissuto nella casa: “Sicuramente il mio compleanno. Perchè mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo“.

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

Ginevra Lamborghini svela come ha scoperto di entrare al GF Vip

Ginevra Lamborghini, nonostante sia rimasta poco all’interno della casa, è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2022. La cantante, ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, ha svelato come Alfonso Signorina le abbia comunicato che, da lì a poco, sarebbe diventata una concorrente ufficiale del reality show.

“Alfonso mi ha chiamata e me lo ha chiesto così, a bruciapelo” svela l’ereditiera: “Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il GF. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto“. Ginevra Lamborghini ha, poi, ammesso che il momento più difficile è stato la sua squalifica: “Ci tengo a precisare, però, che sono stati di gran lunga di più i momenti più belli“.

È MORTO DICK FOSBURY/ Rivoluzionò lo stile del salto in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA