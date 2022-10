Ginevra Lamborghini è davvero single?/ “Crisi col mio fidanzato dopo il GF Vip. Ecco perché ero a casa sua”

Ginevra Lamborghini è davvero single o è ancora fidanzata?

Ginevra Lamborghini è davvero single o sta mentendo al pubblico del Grande Fratello Vip? Il dubbio permane dopo quanto accaduto durante la scorsa diretta, quando la Lamborghini si è mostrata gelosa del rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, avvisando lui di non esagerare in confidenze. Peccato che, pochi istanti dopo questo avvertimento, Giulia Salemi abbia portato a galla un tweet che segnalava una serata passata da Ginevra a casa del suo presunto fidanzato.

Edoardo Donnamaria vs Antonino Spinalbese "Falso!"/ L'altro "Se sei geloso di me..."

Una segnalazione che ha portato quindi a chiedersi se la sorella di Elettra stesse mentendo sul fatto di essere attualmente single. A chiarire la questione è intervenuta proprio Ginevra nel corso di una diretta Instagram in cui ha voluto spiegare agli utenti cosa sta accadendo nella sua vita sentimentale dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip.

Spinalbese 'innamorato' di Ginevra Lamborghini: con Giaele è solo un gioco?/ I dubbi sulle 'corna' al GF Vip

Ginevra Lamborghini in crisi col fidanzato dopo il GF Vip: colpa di Antonino Spinalbese?

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi.” ha esordito Ginevra Lamborghini facendo riferimento al suo fidanzato. E ha aggiunto: “Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto”, ha tenuto poi a sottolineare.

Ginevra ha quindi spiegato la notte trascorsa a casa del fidanzato: “Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere… siamo adulti, non ragazzini. Non sono mai stata una persona che da un momento all’altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo.” Parole che fanno dunque intendere che il rapporto col fidanzato non è ancora del tutto chiuso ma che sia fortemente in crisi, e forse proprio a causa di Antonino.

Antonino Spinalbese "cerco una donna, voglio sposarmi"/ Messaggio per Ginevra Lamborghini?

© RIPRODUZIONE RISERVATA