Ginevra Lamborghini e il duro affondo a Antonella Fiordelisi/ “Sei la nemica…”

Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi, pace fatta?

Ginevra Lamborghini si confronta con Antonella Fiordelisi. I dissapori tra loro non sono stati ancora superati ma la ragazza ne approfitta per raggiungere Antonella in stanza e chiacchierare con lei. Antonella ammette di essere delusa dal comportamento provocatorio e poco rispettoso di alcune VIP ed è per questo se ad oggi dice di non essere intenzionata a stringere con loro un rapporto d’amicizia: “Non vedo sensibilità in queste persone” esclama e, infastidita, aggiunge, “Vi focalizzate sempre su come reagisco io e mai come si comportano gli altri”. “Sei sempre in versione di attacco” ribatte Ginevra che, facendole alcuni esempi, prova a spiegare la percezione che gli altri potrebbero avere di lei osservando i suoi comportamenti.

Dispiaciuta per il suo malessere, però, l’ex Vippona la invita a sfruttare il più possibile questa esperienza per cambiare: “Se vuoi migliorare, devi partire da te stessa”. Ginevra le espone alcune perplessità e dubbi sugli atteggiamenti di Antonella: “Me ne hai dette di ogni colore anche te. Non pretendevo le tue di scuse, ma ho sperato che da una mia scusa arrivasse una tua scusa”. A proposito dell’abbraccio scambiato in puntata, Ginevra le dice di aver trovato il gesto poco coerente: “Non mi sei sembrata autentica, mi sei sembrata falsa”.

Ginevra Lamborghini è convinta che Antonella Fiordelisi stia sbagliando atteggiamento anche nei confronti delle altre Vippone e le fa notare che le persone fanno dei passi verso di lei. A prendere la parola è l’ex schermitrice: la VIP confessa di essere sempre stata sincera nei suoi confronti e spiega che, se non fosse accaduto tutto questo con Edoardo, sarebbe sicuramente andata a parlare con lei per chiarire la questione: “Avevo intenzione di chiederti scusa”. Antonella, inoltre, non trattiene le lacrime e dice: “Mi dispiace, Ginevra”.

Ginevra sembra aver accantonato tutti i dissapori e, preoccupata per la VIP, cerca di darle dei preziosi consigli su come affrontare al meglio sia questa avventura, ma anche qualsiasi altra situazione che le si presenterà nel corso della vita. “Molto spesso la tua più grande nemica sei te stessa” dice e, proprio per questo, la invita a lavorare su se stessa e a migliorare alcuni lati del suo carattere: “Impara ad ascoltare e non ad attaccare”. I consigli di Ginevra sono stati molto apprezzati da Antonella la quale, pur essendo amareggiata, non può fare a meno di chiedere nuovamente scusa alla sua amica ringraziandola per esserle stata accanto.











