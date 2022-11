Ginevra Lamborghini: “GF Vip? Ho lasciato cose in sospeso”/ “Ho affrontato commenti feroci e pregiudizi”

Ginevra Lamborghini: “Grande Fratello Vip? Ho lasciato qualcosa in sospeso nel reality”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare della sua avventura, breve ma intensa, al Grande Fratello Vip. Uscite a causa di una squalifica, Ginevra non ha avuto tempo di fare un percorso intenso e farsi davvero conoscere dal pubblico di Canale 5, motivo per il quale tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ammette di sentire incompleto questo percorso.

“Forse ho lasciato ancora qualcosa di sospeso nel reality. – ha infatti spiegato la sorella di Elettra Lamborghini, aggiungendo – Probabilmente avevo ancora molto da dare”. Il riferimento è forse anche al rapporto con Antonino Spinalbese, con il quale stava nascendo un flirt nella Casa. Una volta uscita, Ginevra ha anche dovuto affrontare le critiche e spesso gli insulti del web per il caso Bellavia (che ha causato la sua squalifica).

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: parentesi chiusa per sempre?

“I commenti negativi sono stati molti, e molto feroci, ma per fortuna tante persone mi hanno capita”, ha spiegato Ginevra, che ha inoltre aggiunto “Ho sempre dovuto affrontare tanti pregiudizi. Sono sempre stata indicata come la figlia di papà”. Intanto c’è chi spera che la storia che stava nascendo al GF Vip con Antonino possa avere fuori un seguito.

In merito si è però espresso recentemente Spinalbese, facendo intendere che la sua volontà è ben distante da quella dei fan della coppia: “Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. – ha spiegato a Oriana Marzoli, chiarendo poi – La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. Prima dice di sì e poi di no. Alfonso Signorini l’ultima volta le ha proprio chiesto se fosse occupata o single e lei ha detto ’ehm è un po’ complicato’. Io credo che sia fidanzata e abbia un compagno, sono sincero.”

