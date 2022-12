“Ginevra Lamborghini ha finto di avere il Covid per incontrare Antonino”/ Lei sbotta e mostra il tampone

Ginevra Lamborghini ha mentito sul Covid per incontrare Antonino Spinalbese al GF Vip? Fioccano sospetti ma lei replica

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 di sabato scorso ha sollevato un nuovo polverone su Ginevra Lamborghini. In quarantena da lunedì scorso per ritornare come ospite nella Casa per una settimana, Ginevra in diretta ha però rivelato di essere risultata positiva al Covid e che il suo ingresso avrebbe dunque potuto facilmente slittare.

A creare la polemica è il fatto che questo annuncio sia arrivato poco dopo alla diffusione dell’indiscrezione secondo la quale Antonino Spinalbese tra poche ore dovrebbe abbandonare la Casa per sottoporsi ad un intervento. Il che lo tratterrebbe per almeno cinque giorni, assenza che impedirebbe il suo incontro con Ginevra. Il che farebbe perdere senso all’ingresso della Lamborghini, tornata soprattutto per le dinamiche createsi con Spinalbese.

Ginevra Lamborghini mostra il tampone fatto e positivo al Covid

Molti hanno dunque iniziato a sospettare che Ginevra non abbia realmente il Covid ma abbia finto per poter posticipare il suo ingresso e incontrare dunque Antonino. Di fronte a queste illazioni la Lamborghini ha però deciso di replicare. Nel corso di una diretta tenuta su Instagram l’ex gieffina ha mostrato il tampone fatto e risultato positivo al Covid.

Poi ha tenuto a replicare alle critiche ricevute: “In questi giorni ho letto di tutto e l’ho fatto perché sono in quarantena e perché stando qui non ho molte altre distrazioni. Le mie giornate sono scrivania, letto, finestra. Ho letto di tutto e per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato dei messaggi di supporto. Voglio lasciarmi alle spalle questi mesi di offese e insulti che ho imparato ad accettare ma che feriscono, perché sono una persona anche io”. Va inoltre detto che proprio prima della nuova diretta del GF Vip Ginevra ha annunciato di essere risultata oggi negativa al covid.

