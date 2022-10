Ginevra Lamborghini innamorata di Antonino Spinalbese?/ Confessione dopo il GF Vip: “A lui tengo ma…”

Ginevra Lamborghini: il chiarimento in studio con Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha voluto un chiarimento da parte di Antonino Spinalbese. Il parrucchiere ha fatto delle dichiarazioni poco lusinghiere sull’ereditiera a Cristina Quaranta, su come Ginevra si sia avvicinata a lui anche se fidanzata.

Ginevra Lamborghini si è sentita, dunque, ferita dalle parole del suo amico: “Sono rimasta colpita qualche settimana fa che io ho avuto nei tuoi confronti un atteggiamento che non hai affatto apprezzato. Ossia il fatto che io mi sono avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché sono fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca, come se io avessi fatto nei tuoi confronti qualcosa, come se avessi fatto la gatta morta. Se l’atteggiamento che ho avuto io con te”.

Ginevra Lamborghini, dopo il confronto in studio con Antonino Spinalbese, ha deciso di far chiarezza sui social. Come riporta Biccy, l’ereditiera ha svelato cosa prova per il gieffino con cui ha chiesto di poter poi avere un confronto: “Ciao ragazzi è finita la puntata sono in albergo e mi sentivo di precisare alcune cose che in puntata non sono riuscita a dire. Io ad Antonino tengo tantissimo, con lui ho instaurato un legame speciale e puro e quello che ho detto oggi in puntata fa parte comunque dell’essere trasparenti tra persone che si vogliono bene e io mi sono sentita due settimane fa un po’ ferita dalle parole di Antonino. Quello che era per me un atteggiamento del tutto trasparente, senza malizia, in realtà da lui è stato interpretato così . Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perchè ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, questo mio modo di parlargli è dovuto al fatto che ero un po’ ferita.”

Così ha proseguito: “Detto ciò mi dispiace che lui si senta ferito che in questo momento sia un po’ giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco. Era un invito a rientrare un po’ in sé a estraniarsi da dinamiche che non sono sue, mi dispiace vedere che cada in queste trappole infantili. Io per lui provo tanto bene, questo rimane e se dico che supporto i gintonic è perché supporto i rapporti veri. Io sopporto quello che c’è di bello e puro tra di noi, quindi evviva i gintonic sempre e comunque. Spero di avere occasione di chiarire con Antonino. Comunque mi fa male vederlo così giù, spero che lui abbia ascoltato bene le sue parole, se mi conosce ha capito come sono fatta, sa che quando sono un po’ infastidita dico sempre una parola in più e non una in meno”.











