Ginevra Lamborghini manda un aereo ad Antonino/ Oriana: “Si sono messi d’accordo”

Ginevra Lamborghini e l’aereo ad Antonino: il messaggio all’hair stylist

Nonostante sia rimasta poche settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini sembra aver conquistato il cuore di Antonino Spinalbese. Proprio in occasione del compleanno dell’hair stylist, l’ereditiera ha inviato un aereo con una dedica romantica.

Il messaggio di Ginevra Lamborghini per Antonino recita: “Nino noi due sappiamo! HBDay, G“. La reazione dell’hair stylist non si è fatta attendere con tanto di sorriso smagliante, che dimostra quanta affinità ci sia ancora con la sorella di Elettra. Oriana Marzoli, invece, nutre forti dubbi sulla coppia e dichiara: “Ma non capisco cosa sanno. Io a volte penso che ci sia un accordo, sennò non capisco perché portano avanti questa”. L’influencer spagnola, dunque, allude al fatto che i due concorrenti si siano messi d’accordo, per far parlare di loro al GF Vip? In ogni caso, sembra che Antonino e Ginevra non si siano ancora dimenticati l’uno dell’altra.

Ginevra Lamborghini: “Con Antonino è solo un’amicizia”

Ginevra Lamborghini è stata invitata al GF Vip Party per rispondere riguardo la natura dei suoi sentimenti per Antonino Spinalbese. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno messo pressione all’ereditiera: “I Gintonic esistono o no?” Sorpresa dalla domanda, l’ereditiera dichiara: “A me pare che esistano, mi sembra di sì. I Gintonic sono un muta forma, non si sa. Ti dico la verità: io detesto definire le cose”.

A questo punto Soleil Sorge, insoddisfatta della risposta, rincara la dose: “Però parliamoci chiaro: se ti piace una persona o se pensi che non possa esserci nulla, questo lo sai per certo”. Ginevra, dunque, risponde: “Allora diciamo che siamo amici. La nostra amicizia durerà anche fuori, sicuramente”. Al momento la bella ereditiera parla solo di amicizia con il bel hair stylist, ma ancora la situazione non è del tutto chiara.

