Ginevra Lamborghini potrebbe rientrare in casa del GF VIP? / La sentenza di Signorini

Ginevra Lamborghini, una fan chiede ad Alfonso Signorini il suo reintegro

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha lasciato maggiormente il segno all’interno della casa. Nella puntata del 3 ottobre, però, è stata squalificata per l’infelice frase nei confronti di Marco Bellavia. “Si merita di essere bullizzato” aveva detto la figlia di Tonino Lamborghini (non un nome qualunque). La produzione del noto reality show non ha potuto soprassedere a quanto detto e la decisione, anche se difficile, è stata presa. Ginevra Lamborghini aveva portato energia e positività all’interno della casa. E adesso molti fan la rivorrebbero dentro.

Su twitter lo hanno chiesto numerosi e una lettrice di ‘Chi’ ha scritto una lettera al direttore, Alfonso Signorini, nella quale ha chiesto il reintegro della sorella di Elettra. “Ci ha incantato con la sua voce, le sue gag, allegria, con la sua voglia di vivere, la sua luminosità”, scrive la fan, la quale ricorda che Ginevra Lamborghini era entrata nella casa dopo un periodo buio durato tre anni. La lettrice confida, infine, che l’ex Gieffina possa riscattarsi e riaprire la porta rossa. Ginevra si era pentita subito quando ha capito quello che aveva fatto, tanto da crollare in un pianto senza freni durante la diretta televisiva.

Le parole di Signorini non lasciano spazio a dubbi: ecco la sentenza su Ginevra Lamborghini

La risposta di Alfonso Signorini non si è fatta attendere. Ginevra Lamborghini, tra le altre cose, era rientrata nella casa del Grande Fratello Vip 7, ma solo per pochi minuti, nella puntata del 6 ottobre, per fare una sorpresa ai ragazzi. Ginevra è stata accolta in giardino prima solo da Antonino Spinalbese (la loro sembrava già una storia d’amore), e poi dal resto degli inquilini.

Insieme avevano cantato a cappella il suo ultimo brano. Ginevra Lamborghini da quando è stata eliminata siede in studio come ospite, ma ci sono possibilità che sia riammessa? Alfonso Signorini ha spiegato: “La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese”. Ma per quanto riguardo un suo reinserimento il conduttore del Grande Fratello Vip 7 e direttore del settimanale ‘Chi’ è sicuro: “Al momento non è previsto”.

