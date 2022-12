Ginevra Lamborghini, salta ritorno al GF Vip?/ Signorini svela: “Doveva entrare, ma…”

Qual è la situazione legata a Ginevra Lamborghini e al suo ritorno al Grande Fratello Vip? La sorella di Elettra Lamborghini era attesa nella Casa per la serata di lunedì 12 dicembre 2022, ma gli eventi sembrano assumere una piega diversa. Infatti, nella diretta di sabato 10 dicembre 2022 su Canale 5, Alfonso Signorini ha svelato la positività al Coronavirus della giovane: “Noi l’avevamo spedita in albergo, perché sarebbe dovuta entrare nella Casa, ma in realtà è diventata una quarantena vera perché si è presa il Covid”, ha spiegato il conduttore.

È stata la stessa Ginevra Lamborghini ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute: “Sono in ripresa. Ho passato lunedì male, male. Martedì male, malissimo. Mercoledì male tendente al boh, non si sa, non si capisce. Ieri già un po’ meglio, oggi bene”. Resta il fatto che, fino a quando il tampone non sarà negativo, per la ragazza sarà impossibile fare ritorno al GF Vip.

GINEVRA LAMBORGHINI, ALFONSO SIGNORINI PRECISA: “NON RIENTRERÀ COME CONCORRENTE”

Alfonso Signorini ha successivamente precisato: “Ho sottolineato che Ginevra Lamborghini non entra per rientrare in gioco, ma – come prevede il regolamento del Grande Fratello anche in caso di squalifica – rientra se utile alle dinamiche nella casa. Il Grande Fratello è libero di farla entrare, così come è rientrato Alex Belli che era stato squalificato. È libero di mandare chi ritiene nella casa. Il tuo post, Marco Bellavia, mi ha un po’ sorpreso perché tu stesso hai perdonato”.

Immediata la replica dell’ex concorrente, che ha evidenziato di avere perdonato effettivamente Ginevra Lamborghini, ma di essere rimasto sorpreso dalla decisione della produzione: “Non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa e non farla entrare. Solo che i social amplificano, le persone interpretano come vogliono. Non volevo essere offensivo né nei confronti di Ginevra, né del Grande Fratello. Ho dato un parere e alle volte bisogna non darli. Ho sbagliato forse”.











