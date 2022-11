Nikita Pelizon si dichiara a Luca Onestini: “Sono attratta da te”/ Ma lui le rifila un ‘due di picche’

Nikita Pelizon, la dichiarazione a Luca Onestini

Nikita Pelizon, dopo aver trascorso pochi giorni accanto a Luca Onestini, ha capito di essere fortemente attratta da lui. Dopo aver ammesso di essere fortemente delusa dall’uomo con cui aveva iniziato da poco una frequentazione prima di cominciare ufficialmente il Grande Fratello Vip 2022 a causa di un video privato che le ha mostrato Alfonso Signorini, Nikita si è avvicinata fortemente ad Onestini e, ieri sera, è arrivata la dichiarazione ufficiale. Lontani dagli altri concorrenti, Nikie e Luca si sono ritrovati da soli parlando a lungo. Nel corso della conversazione, senza giri di parole, Nikita si è dichiarata in modo esplicito.

Nikita Pelizon attacca Giaele "Attenzione passata da Antonino a Luca Onestini"/ È gelosa?

“Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”, le parole dette da Nikita a Luca Onestini che, contrariamente ad ogni previsione, non ha ricambiato la dichiarazione prendendo, di fatto, le dovute distanze.

George Ciupilan prende le distanze da Nikita Pelizon?/ "Non andrò oltre con lei..."

Luca Onestini rifiuta Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022

Luca Onestini, senza giri di parole, ha ammesso di non essere in cerca di una storia d’amore e di volersi godere l’avventura al Grande Fratello Vip 2022 in modo spensierato. “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”, le parole di Luca che ha comunque lasciato una porta aperta per il futuro – “Nella vita non si sa mai”.

Guenda Goria critica Nikita Pelizon: "Incoerenza pazzesca in amore"/ "Un giorno è fidanzata, l'altro no"

Nikita, poi, ha trovato consolazione tra le braccia dell’amico George Ciupilan con cui si è lasciata andare ad uno sfogo. “Sii te stessa e continua a conoscerlo. E’ normale la sua reazione perchè lui è entrato da una settimana e si è ritrovato subito una ragazza che gli ha detto di essere attratto da lui. Continua il percorso senza fissarti su questa cosa e non fissarti soprattutto perchè ti ha detto di no”, è stato il consiglio di George.











© RIPRODUZIONE RISERVATA