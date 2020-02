Ginevra Mancini/ Uomini e Donne: Daniele Dal Moro chiude la conoscenza

Ginevra Mancini ancora indecisa tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. La giovane corteggiatrice, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, si dividerà ancora tra i due tronisti. Tuttavia, se Carlo sarà pronto a condividere ancora la corteggiatrice, Daniele non sarà dallo stesso parere. L’imprenditore veronese, infatti, non nasconderà affatto la propria amarezza nei confronti di Ginevra e della sua indecisione al punto da arrivare ad una decisione estrema. Nel dettaglio, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Maria De Filippi mostrerà le esterne di Ginevra sia con Carlo che con Daniele il quale, però, avrà una reazione durissima nei confronti della giovane, rea di non aver ancora deciso chi corteggiare, in modo esclusivo. Sin dal primo giorno della sua avventura sul trono, Daniele ha dichiarato di volere una ragazza decisa e determinata e se, in un primo momento, aveva pensato di averla trovata in Ginevra, nella puntata odierna cambierà idea.

GINEVRA PISANI, DANIELE DAL MORO CHIUDE LA CONOSCENZA: LEI SI DICHIARA PER CARLO?

Daniele Dal Moro chiuderà la conoscenza con Ginevra Mancini durante la puntata odierna del trono classico. Daniele le intimidirà di scegliere chi corteggiare. Ginevra, però, ammetterà di non essere ancora pronta a scegliere tra Carlo e Daniele volendo conoscerli bene entrambi prima di decidere. Le parole di Ginevra, però, non faranno affatto piacere al tronista veronese che, deluso dall’atteggiamento della Mancini, deciderà di chiudere subito la frequentazione. Daniele, infatti, ribadirà di voler conoscere solo ragazze che siano realmente interessate a lui. Come reagirà Ginevra di fronte alla scelta di Daniele? Si dichiarerà per Carlo, lascerà il programma o cercherà di riconquistare la fiducia di Dal Moro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA