Ginny and Georgia: serie tv da oggi su Netflix/ 2a stagione disponibile: trama e cast

E’ finita l’attesa per tutti i fan di Ginny and Georgia. Dalla giornata di oggi, 5 gennaio 2023, è infatti disponibile la seconda stagione della fortunata serie tv targata Netflix. Cosa succederà in questo secondo capitolo dopo le ultime vicissitudini della season 1? Quando le abbiamo lasciate Ginny and Georgia (attenzione spoiler), erano l’una arrabbiata e in fuga in moto, e l’altra felice e in festa per la rielezione del sindaco, di conseguenza tutto potrebbe accadere nei nuovi episodi. Per chi si approcciasse per la prima volta a questo prodotto, la serie tv americana è stata ideata da Sarah Lampert e racconta le avventure di Georgia, mamma single, e dei suoi figli Virginia detta Ginny, e Austin.

Una famiglia reduce da numerosi traslochi e che finalmente riesce a stabilizzarsi iniziando un’altra vita ricca di vicissitudini così come visto nelle prime dieci puntate della serie al debutto nel 2021 e reduce da un ottimo riscontro fra il pubblico visto gli oltre 52 milioni di streaming. Anche la seconda stagione avrà dieci episodi e da molti è stata paragonata ad una serie tv cult degli anni 2022, in chiave moderna, come Una Mamma per Amica.

GINNY AND GEORGIA, SECONDA STAGIONE DA OGGI SU NETFLIX: IL CAST

Del resto sono diversi i temi affrontati, alternando comicità a momenti più drammatici. Per quanto riguarda il cast, Georgia è interpretata dall’attrice Brianne Howey, già vista nelle serie The Exorcist, The Passage e Dollface, mentre Antonia Gentry veste i panni di Ginny ed è al suo primo ruolo importante.

Fra gli altri troviamo anche Scott Porter di Hart of Dixie e che interprea il ruolo del sindaco Paul Randolph, quindi Raymond Ablack, già in visto, fra le altre, in Narcos, e molti altri ancora. Nella prima stagione di Ginny and Georgia abbiamo imparato a conoscere questa coppia di mamma/figlia e amiche composta da Georgia, una giovane madre trentenne piena di energie, e Ginny, una figlia 15enne un po’ impacciata ma che nel corso delle puntate acquisterà sempre più consapevolezza di se: ora tocca a dieci nuovi episodi, l’hype è già alle stelle.

