Netflix, stop condivisione delle password/ Bloccato servizio a 100 milioni di utenti

Netflix, la condivisione delle password sarà vietata

Stop alla condivisione delle password su Netflix. L’azienda di servizi streaming ha individuato nel fenomeno della condivisione degli account la principale causa delle perdite registrate nell’ultimo anno. Sarebbero infatti oltre 100 milioni gli utenti della piattaforma che non avrebbero un account proprio ma utilizzerebbero quello di amici e conoscenti, grazie alla loro password. Si tratta di un numero considerevole, visto che a oggi gli abbonati a Netflix sono 223 milioni.

La novità potrebbe essere applicata già nelle prime settimane del 2023. Si comincerà dagli Stati Uniti, come spiega il Wall Street Journal citando fonti vicine all’azienda, per poi arrivare nel resto del mondo e dunque anche in Italia. Nei vertici dell’azienda ci si interroga su quale sarà l’effetto sugli abbonati. Infatti oggi, diversamente rispetto a qualche anno fa quando Netflix ha iniziato a spopolare nel mondo dei servizi streaming, ci sono concorrenti agguerrite che hanno un ampio numero di iscritti e ancora margini di crescita: tra tutti Disney+ e Prime Video. Le nuove regole potrebbero ottenere l’effetto contrario e far fuggire i sottoscrittori del servizio.

Netflix, misure dopo il calo di sottoscrizioni

Netflix potrebbe dunque registrare un calo di iscritti e dunque del fatturato dopo che negli ultimi anni – e in particolare nel 2021 – ha conosciuto una crescita importante, anche “grazie” all’avvento della pandemia. In particolare, durante i mesi del lockdown da coronavirus, è stata registrata una crescita senza precedenti di abbonati. In generale, il mercato dei video in streaming è quasi raddoppiato in quel periodo, come spiega La Stampa: a livello globale si è passati da un numero di 43 miliardi della fine del 2019 agli 81 miliardi della fine del 2021.

Il 2022 ha però portato ad una nuova discesa per tutti i servizi digitali, anche per le tv in streaming. Parlando proprio di Netflix, nel primo trimestre del 2022 l’azienda ha registrato il primo grosso calo degli abbonamenti, ossia 200 mila in meno. Il titolo è crollato al Nasdaq del 54% rispetto ai picchi di novembre 2021, suo massimo storico. Ted Sarandos, uno degli amministratori delegati dell’azienda, ha parlato della nuova “regola” che verrà introdotta e che limiterà la condivisione di password: “Non credo che i consumatori la ameranno subito. Dobbiamo fare in modo che lo facciano e che vedano il valore di Netflix tanto da essere felici di avere un proprio account”.











