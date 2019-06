Gino Bartali salvò l’Italia dalla guerra/ Togliatti, il Tour e il ’48 (Maturità 2019)

Fossimo nei maturandi di oggi, la traccia su Gino Bartali e l’Italia “salvata” dalla guerra nel 1948 dopo la vittoria al Tour de France sarebbe stata la prima ad essere valutata come quella perfetta. L’esame di Maturità stamane ha messo di fronte in uno dei temi d’attualità (tipologia C) la significativa tematica “Tra sport e storia” partendo da un articolo su Il Giornale di Cristiano Gatti che celebrava nel 2013 il rapporto tra Coppi, Bartali e l’Italia dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale e l’attentato contro il segretario del Pci Palmiro Togliatti avvenuto il 14 luglio 1948, pochi giorni prima la storica vittoria del ciclismo italiano al Tour de France. Come disse splendidamente Giovannino Guareschi «Ci salvarono le zie, Don Camillo e Bartali», il 1948 è stato l’anno in cui l’Italia aveva un bivio davanti. Prendere i fucili – già tutti pronti, sia nelle forze comuniste che in quelle “bianche-democristiane” – e scendere in guerra per decidere verso quale orizzonte guardare, gli Usa o la Russia di Stalin; oppure, trovare all’ultimo come quasi sempre nella storia italiana, un fatto decisivo, un personaggio che colpisce l’immaginario nazionale più dei dolori della fame e delle lotte politiche intestine post-fascismo.

1948, QUANDO BARTALI SALVÀ L’ITALIA DALLA GUERRA

Ecco, Gino Bartali dopo aver aiutato a salvare diversi ebrei durante l’epoca del fascismo in piena Guerra Mondiale (ma si seppe anni dopo perché lo stesso Ginone era uomo di pochissime parole e tra i personaggi dello sport con maggior modestia mai visti) aiutò anche una nazione intera ad uscire dal cono della possibile guerra civile: l’Italia è in estasi per le imprese nei tapponi sulle Alpi del “toscanaccio” rimasto privo dei suoi compagni-sfidanti di sempre, Fausto Coppi e Fiorenzo Magni (rimasti a casa per motivi personali e politici, ndr) e lo stesso Togliatti, mentre lentamente si riprendeva dall’attentato ricevuto, si compiacque per quanto stava accadendo al Tour. Questi trionfi sportivi, unitamente ai ripetuti inviti alla calma da parte dei leader politici, in primis il grande statista Alcide De Gasperi, creano un particolare mix che permette all’Italia di uscire lentamente da una situazione drammatica. L’Italia era ad un passo dal baratro che avrebbe forse portato alla devastazione più totale solo 3 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale: ma Bartali e con lui i sogni di un’Italia intera, riuscirono a salvare il popolo dall’odio delle armi ridando nuova linfa, speranza e fiducia in un possibile futuro migliore. Non ci sarebbe stato il “boom” senza quel “boom” di Bartali al Tour de France: e poi dicono che lo sport non ha impatto o significato nella storia dell’umanità..

© RIPRODUZIONE RISERVATA