Tracce svolte/ Tipologia C Prima Prova Maturità 2019: tema d’attualità, totoargomento (Esame di Stato)

Il fatidico giorno della Maturità 2019 è finalmente arrivato e migliaia di studenti dalle 8.30 in punto si cimenteranno con la Prima Prova scritta di italiano. Su quale tipologia ricadrà la scelta finale? Chi vorrà optare per la riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità dovrà far riferimento alla Tipologia C. Le tracce previste dal Miur in questo caso saranno due e ciascuna di esse si baserà su tematiche e problematiche vicine alle esperienze degli studenti. Un breve testo potrebbe accompagnare la traccia rendendo così più facile per il maturando partire dalla riflessione di fondo. Lo studente potrà decidere in base alla propria predisposizione se trattare il tema liberamente o se scegliere di organizzarlo attraverso una scansione interna, suddividendo così l’elaborato in vari paragrafi. Il tema di attualità resta anche quest’anno resta una delle scelte preferite dai ragazzi anche se, a differenza degli anni passati non sarà di argomento storico.

TIPOLOGIA C, PRIMA PROVA MATURITÀ 2019: I CONSIGLI

In sei ore di tempo, chi sceglierà la Tipologia C nell’ambito della Prima Prova scritta per la Maturità 2019, avrà a disposizione sei ore di tempo per completare la propria riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per superare brillantemente questa prova, in tanti si sono affidati alla lettura dei giornali ma come ogni anno sarà difficile prevedere le scelte finali del Miur, che si conosceranno solo questa mattina. In merito il Miur ha già fatto sapere che il tema d’attualità tratterà temi vicini all’esperienza diretta di vita dei ragazzi. Le ipotesi, dunque, sono varie. Si passa dal tema del bullismo all’esperienza di Greta Thunberg e i venerdì per il clima lanciati dalla giovane svedese. Immigrazione e razzismo sono altre tracce che periodicamente sono tornate nei vari temi d’attualità durante l’Esame di Stato. Gli esperti, ad ogni modo, consigliano di prestare particolare attenzione a quanto contenuto nella traccia e a non farsi intrappolare dalla stessa. Apertura mentale e flessibilità potrebbero infatti giocare a vantaggio di chi deciderà di cimentarsi in questa Tipologia di prova scritta.

TOTO-TRACCIA: LE POSSIBILI TEMATICHE ESAME DI STATO

La scelta della Tipologia C non sempre è così semplice come potrebbe apparire. Lo studente, infatti, dovrà dosare bene le parole, muovendosi in punta di piedi senza esprimere pareri politici eccessivamente pronunciati e senza andare fuori tema. Le insidie anche in questa tipologia potrebbero essere dunque molteplici. Dagli anniversari ai temi ambientali, i maturandi puntano molto su questi argomenti per la prima prova scritta di italiano. E tra i tanti rumors che si rincorrono nelle ore precedenti al debutto, potrebbero esserci anche possibili riferimenti al crollo del ponte Morandi a Genova, ai tristemente molteplici casi di femminicidi, alla Brexit e all’incendio di Notre-Dame de Paris. Per non parlare poi degli anniversari storici come il crollo del Muro di Berlino, la nascita del Word Wide Web, o dei 50 anni dall’uomo sulla Luna. E non è detto che proprio il nostro satellite possa essere al centro della Maturità anche in senso letterario, da Leopardi ad Ariosto. Tra gli altri temi papabili, anche il passaggio all’età adulta, l’Olocausto, la lotta alle mafie.



