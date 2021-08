Gino Strada è morto/ Il fondatore di Emergency soffriva di problemi cardiaci

Gino Strada è morto, addio al fondatore di Emergency. Il medico è scomparso oggi, venerdì 13 luglio 2021, all’età di 73 anni: come riportano i colleghi di Tg Com 24, soffriva da tempo di problemi cardiaci. Un lutto che ha colpito profondamente il Paese. Tanti in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia, ricordando il grande altruismo del filantropo: grazie alla sua associazione umanitaria, ha fondato ospedale e punti di primo soccorso in 18 Paesi.

Com'è morto Gino Strada?/ Malattia al cuore, stava male da settimane

Gino Strada ha operato in diversi Paesi del mondo, ma molti ricordano il lavoro svolto in Afghanistan, dove nel 1998 ha fondato il suo primo progetto, un centro chirurgico per vittime di guerra. L’ultimo suo contributo è arrivato proprio sull’Afghanistan: a La Stampa aveva analizzato la situazione nel Paese, alle prese con l’avanzata dei talebani.

Cecilia, figlia di Gino Strada/ "Papà non c'è più, ora sono in mare a salvare vite"

ADDIO A GINO STRADA: AVEVA 73 ANNI

La scomparsa di Gino Strada lascia un vuoto che non si può colmare, ma la sua associazione continuerà ad esistere grazie all’impegno di migliaia di persone. Ricordiamo che Emergency opera da anni anche in Italia e nel 2020 ha fornito un contributo importante per la sanità calabrese. Tanti i messaggi di addio al filantropo, ricordato dalla figlia Cecilia Strada con grande affetto. Il sindaco della “sua” Milano, Beppe Sala, lo ha omaggiato così: «Se ne è andato un caro amico, Gino Strada. A giugno avevo celebrato il suo matrimonio con Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma è certo che ha sempre pensato prima agli altri che a se stesso. Mi e ci mancherai».

Mauro Coruzzi, Platinette/ "Non voglio morire con le difficoltà di un super obeso"

Amici, il mio papà #GinoStrada non c’è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti. https://t.co/956bU9qZE8 — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA