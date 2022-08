Giochi Commonwealth, terribile incidente in pista/ Video: ciclista vola sulla folla

Paura e preoccupazione dopo l’incidente avvenuto sulla pista di Birmingham, dove si sono disputate alcune delle prove di ciclismo dei Giochi del Commonwealth. Mentre era in corso l’ultimo giro delle qualificazioni dello Scratch, alcuni corridori si sono scontrati, accavallandosi tra loro e andando a terra. La sorte peggiore è però capitata ad uno di loro, il campione olimpico di Tokyo nell’Omnium Matthew Walls, è letteralmente voltato con la sua bici in mezzo al pubblico.

DIRETTA TOUR DE FRANCE/ Video streaming Rai: festeggia Jasper Philipsen

Il 24enne inglese è sbalzato via, finendo tra la folla e ferendo anche alcuni spettatori. Il ciclista è stato immediatamente soccorso. Per più di un’ora, i soccorsi lo hanno meritato sugli spalti, per poi portarlo via e ricoverarlo in ospedale per accertamenti. Tra gli spettatori rimasti coinvolti nell’incidente, uno è stato portato in ospedale, trasportato su una sedia a rotelle e coperto di sangue. In ospedale anche un altro ciclista, Matt Bostock dell’Isola di Man, coinvolto nell’incidente.

Diretta Tour de France/ Ha vinto Vingegaard. Quinto posto per Ganna

Matt Walls in ospedale

Il Team England ha informato che il ciclista è cosciente. “Matt Walls è stato portato in ospedale per controlli precauzionali” si legge in un tweet della federazione. Il ciclista britannico, nel momento in cui è stato trasportato in ospedale, era vigile e parlava. Come spiegato inoltre da un portavoce dei Giochi del Commonwealth alla BBC, gli spettatori coinvolti nell’incidente non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, a parte il fan che è stato trasportato via in sedia a rotelle, come ha spiegato il Corriere.

In seguito alla caduta che ha coinvolto 8 ciclisti, le gare del mattino successivo sono state cancellate. Gli organizzatori della competizione hanno immediatamente chiesto agli spettatori di lasciare il Velodromo per sistemare la pista e per soccorrere le persone coinvolte, tra cui appunto Matthew Walls.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia Gialla, Vingegaard allunga Pogacar (20^ tappa)

Now that we know he’s OK, a video of Matt Walls’ crashpic.twitter.com/zsTxMyv4A2 — Matt Singh (@MattSingh_) July 31, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA