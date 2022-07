Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 1 luglio

Settima giornata di gare, i Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, ci proporranno oggi venerdì 1° luglio un giorno con una densità incredibile di finali da medaglia, che quindi ci daranno moltissimi verdetti per questa diciannovesima edizione delle cosiddette “Olimpiadi del Mediterraneo”, l’evento che comprende ben 24 sport e al quale partecipano i 26 Paesi che fanno parte del bacino del Mediterraneo. Dopo un inizio tranquillo, siamo circa alla metà del percorso di Orano 2022 e saranno numerose le finali di sport vari che attireranno la nostra attenzione fin dal mattino e poi per tutto il giorno fino alla sera, come vi indicheremo più avanti elencando le finali di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022.

Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati rinviati di un anno a causa del Covid e del conseguente spostamento delle Olimpiadi: l’Italia storicamente è la nazione più vincente e siamo quindi molto curiosi di scoprire se gli Azzurri sapranno confermare questo status di “super potenza sportiva regionale” anche ai Giochi del Mediterraneo 2022, che già ci hanno regalato moltissime vittorie a cacciati un altro primato nel medagliere. Meglio allora presentare più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire oggi, venerdì 1° luglio, le finali attese nella settima giornata di gare a questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, venerdì 1° luglio, che cosa ci attenderà ai Giochi del Mediterraneo 2022? La prima parte della giornata vedrà protagoniste le due mezze maratone maschile e femminile, ma anche la finale dei 49 kg femminili del sollevamento pesi e quella della gara a squadre del tiro con l’arco maschile. Il tiro a segno ci proporrà le finali della carabina femminile e della pistola maschile, poi ancora tiro con l’arco protagonista grazie alla finale dell’individuale maschile. Giornata molto intensa ai Giochi del Mediterraneo 2022 anche per il pugilato e il judo: nella boxe ci sono da assegnare addirittura tutti i 15 titoli in programma ad Orano nelle nove categorie maschili e le sei femminili, mentre il judo completerà le sue fatiche con le categorie -90Kg, -100Kg e +100Kg maschili e -78Kg e +78Kg femminili.

La serata di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 vedrà anche le due finali del singolo sia maschile sia femminile del tennis e quella dei 61 kg maschili di sollevamento pesi, ma ci resta ancora da ricordare il programma di nuoto e atletica. Primo giorno di finali in piscina, in palio i titoli di 50 sl donne, 50 farfalla uomini, 400 misti donne, 200 rana uomini, 100 dorso uomini, 200 farfalla donne e della staffetta 4×200 sl uomini. Per l’atletica saranno invece in programma otto finali: martello uomini, alto uomini, lungo donne, 400 ostacoli donne, 400 ostacoli uomini, 3000 siepi donne, staffetta 4×100 donne e staffetta 4×100 uomini. In totale saranno ben 45 finali oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022: annoiarsi sarà impossibile!

