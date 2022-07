Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 2 luglio

I Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, giungono all’ottava giornata di gare oggi, sabato 2 luglio, un giorno che sarà nuovamente caratterizzato da moltissime finali in questa diciannovesima edizione delle cosiddette “Olimpiadi del Mediterraneo”, con nuoto e atletica in contemporanea a fare “volume” ma anche tanti altri sport protagonisti nel sabato centrale dell’evento che comprende ben 24 sport e al quale partecipano i 26 Paesi che fanno parte del bacino del Mediterraneo, ospitato per la seconda volta in Algeria e per la prima volta ad Orano. Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati rinviati di un anno a causa del Covid e del conseguente spostamento delle Olimpiadi, il calendario di molti sport è fitto in questa estate ma l’Italia deve sempre onorare questa manifestazione.

Le finali attireranno la nostra attenzione fin dal mattino e poi per tutto il giorno fino alla sera, come vi indicheremo più avanti elencando le finali di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022. L’Italia storicamente è la nazione più vincente e siamo quindi molto curiosi di scoprire se gli Azzurri sapranno confermare questo primato anche ai Giochi del Mediterraneo 2022, che vedono sugli scudi anche una Turchia che si è presentata ad Orano con una eccellente selezione. Meglio allora presentare più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire oggi, sabato 2 luglio, le finali attese nella ottava giornata di gare a questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, sabato 2 luglio, ci attenderà un’altra giornata molto intensa ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nella prima parte del sabato algerino vanno ricordate le due gare in linea maschile e femminile del ciclismo, la finale dei 59 kg femminili del sollevamento pesi e quella della pistola femminile del tiro a segno, che poi proporrà anche la finale a squadre miste della carabina, mentre per i pesi avremo anche i 73 kg maschili. Saranno però nuoto e atletica a fare la parte del leone oggi, regalandoci una serata di emozioni imperdibili da Orano 2022.

Per la precisione, la serata di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 vedrà nel programma del nuoto le finali delle seguenti otto specialità: 50 farfalla donne, 50 rana uomini, 200 sl donne, 100 sl uomini, 100 rana donne, 400 misti uomini, 800 sl donne e 200 dorso donne. Per l’atletica saranno invece in programma queste finali: giavellotto donne, asta uomini, triplo donne, 800 metri donne, giavellotto uomini, 400 metri donne, 400 metri uomini, 1500 metri uomini e 5000 metri donne, oltre a numerosi titoli da assegnare anche in alcune categorie dell’atletica paralimpica che sono state inserite nel programma dei Giochi del Mediterraneo 2022.

