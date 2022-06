Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 30 giugno

Sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, la diciannovesima edizione delle cosiddette “Olimpiadi del Mediterraneo”, l’evento che comprende ben 24 sport e al quale partecipano i 26 Paesi che fanno parte del bacino del Mediterraneo, assegnerà nelle prossime ore una raffica di medaglie, dal momento che naturalmente i Giochi del Mediterraneo stanno entrando sempre più nel vivo dopo un inizio tranquillo e saranno numerose le finali di sport vari che attireranno la nostra attenzione fin dal mattino e fino a sera, come vi indicheremo più avanti.

Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati rinviati di un anno a causa del Covid e dello spostamento delle Olimpiadi: l’Algeria sta facendo il massimo, ma l’Italia storicamente è la nazione più vincente e siamo quindi molto curiosi di scoprire se gli Azzurri sapranno confermare questo status di “super potenza sportiva regionale” anche ai Giochi del Mediterraneo 2022. Meglio allora presentare più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire oggi, giovedì 30 giugno, le finali attese nella sesta giornata di gare a questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, giovedì 30 giugno, che cosa ci attenderà ai Giochi del Mediterraneo 2022? La prima parte della giornata vedrà protagonisti il badminton con le finali dei due tornei singolari maschile e femminile più il ciclismo, che oggi vede in calendario le cronometro, anche in questo caso sia maschile sia femminile. Grande attenzione anche al tiro, grazie alle finali della carabina maschile e della gara a squadre mista dello skeet, ma spicca certamente anche la finale del torneo di pallanuoto maschile. Verso il tardo pomeriggio largo al judo, con ben quattro titoli da assegnare nelle categorie -63 kg e -70 kg femminili più quelle maschili -73 kg e -81 kg.

La serata di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 vedrà le due finali di doppio (sia maschile sia femminile) del tennis e quelle dei due tornei individuali di tennistavolo, ma attenzione soprattutto al fitto programma dell’atletica, che infatti assegnerà ben nove titoli: martello femminile, triplo maschile, peso maschile, disco femminile, 3000 siepi maschili, 100 metri femminili, 100 metri maschili e per la categoria paralimpica T11 a sua volta i 100 metri sia maschili sia femminili. In totale saranno ben 24 finali oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022: non ci annoieremo!











