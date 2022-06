Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 27 giugno

Sempre più nel vivo i Giochi del Mediterraneo 2022 che sono cominciati sabato ad Orano, in Algeria, con la cerimonia inaugurale, poi ieri hanno assegnato i primi titoli ma solamente nel karate mentre oggi si allargherà il numero di sport coinvolti nelle finali con titoli e medaglie da assegnare. La diciannovesima edizione delle “Olimpiadi del Mediterraneo”, l’evento multi-sport (sono 24) al quale possono partecipare solo i Paesi (26) che si affacciano sul Mediterraneo o comunque fanno parte del suo bacino si avvia dunque a regalarci risultati sempre più significativi, con l’Italia che proverà ad onorare il ruolo di “super potenza” in questo contesto.

Questi XIX Giochi del Mediterraneo sono stati rinviati di un anno a causa del Covid e dello spostamento delle Olimpiadi che ha fatto slittare a cascata molte altre competizioni sportive, compresa quella ospitata a cavallo di giugno e luglio ad Orano, seconda edizione algerina nella storia. A proposito di storia: l’Italia storicamente è la nazione più vincente ai Giochi del Mediterraneo, quattro anni fa a Tarragona il bilancio finale fu di 56 ori, 55 argenti e 45 bronzi per prendersi il primo posto nel medagliere come molto spesso succede, questo è il più immediato punto di riferimento e siamo quindi molto curiosi di scoprire cosa farà l’Italia in questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque ai Giochi del Mediterraneo 2022 aumenta in modo significativo il numero dei titoli da assegnare e anche degli sport coinvolti. Il karate resta comunque in primo piano con tre finali: -84 kg maschile, +68 kg femminile e +84 kg maschile. Attenzione anche alla lotta greco-romana, uno sport di grande tradizione e che oggi sarà grande protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2022 dal momento che saranno in programma le finali delle categorie di peso 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg e 130 kg.

Si cambia genere per quanto riguarda gli altri due sport con finali oggi, lunedì 27 giugno 2022. La ribalta dei Giochi del Mediterraneo 2022 sarà infatti garantita sia al badminton, che dovrà assegnare i titoli sia del doppio femminile sia del doppio maschile, sia al tennis tavolo, in questo caso con le competizioni a squadre sia in ambito femminile sia in campo maschile. Nel fittissimo programma di qualificazioni, batterie o gironi eliminatori, ci permettiamo infine di evidenziare Italia Turchia per la pallavolo femminile.











