Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 3 luglio

Nona giornata di gare per i Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, dove ormai cominciamo ad avvicinarci all’epilogo di queste sempre affascinanti “Olimpiadi del Mediterraneo”, anche se forse più condizionate del solito dalla sovrapposizione di altri eventi in un calendario sportivo internazionale che quest’anno è davvero carico a causa degli slittamenti dai due anni precedenti, che riguardano d’altronde anche i XIX Giochi del Mediterraneo, che avrebbero dovuto disputarsi nella città algerina un anno fa. Poco male: le emozioni sono sempre garantite e anche oggi vivremo ai Giochi del Mediterraneo 2022 una raffica impressionante di finali che assegneranno medaglie in numerosi sport.

Ricordato che questa edizione dei Giochi del Mediterraneo comprende ben 24 sport e 26 Paesi partecipanti, cioè naturalmente quelli che fanno parte del bacino del Mediterraneo, dobbiamo osservare che la partecipazione dell’Italia è sempre di livello eccellente (nei limiti del possibile), anche se per la vittoria finale nel medagliere c’è la temibile concorrenza della Turchia, che si è presentata in forze ad Orano 2022. Meglio allora presentare più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire anche oggi, domenica 3 luglio, le finali che saranno attese nella nona giornata di gare a questi Giochi del Mediterraneo 2022.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, domenica 3 luglio, che cosa ci attenderà nella nona giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022? La prima parte della domenica sarà caratterizzata dalla finale dei 71 kg femminili di sollevamento pesi, da quella del trap femminile di tiro a volo seguita dalla medesima gara al maschile, poi avremo per i pesi anche la finale degli 89 kg maschili, la scherma in grande evidenza con le finali della sciabola sia maschile sia femminile e ben quattro finali del taekwondo, nelle seguenti quattro categorie di peso: -68 kg e +80 kg maschili, -49 kg e -57 kg femminili. Tutti sport nei quali l’Italia pò fare bene, ma soprattutto scherma e tiro a volo, che sono fucine di medaglie anche in contesti ancora più elevati dei Giochi del Mediterraneo.

La serata di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 sarà però ancora una volta caratterizzata soprattutto dal programma di nuoto e atletica. Le finali del giorno in piscina saranno i 400 sl uomini, i 50 dorso donne, i 50 dorso uomini, i 100 sl donne, i 200 misti uomini, i 1500 sl uomini, la staffetta 4×200 sl donne e la staffetta 4×100 sl uomini. Per l’atletica saranno invece in programma queste finali: salto in alto donne, lancio del disco uomini, 200 metri donne, 200 metri uomini, salto in lungo uomini, 800 metri uomini, 1500 metri donne, 100 hs donne, 110 hs uomini, 5000 metri uomini, staffetta 4×400 donne e staffetta 4×400 uomini. Infine, la domenica dei Giochi del Mediterraneo 2022 terminerà quasi a mezzanotte con le finali del basket 3vs3 sia femminile sia maschile.

