Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 5 luglio

Siamo ormai nel rush finale per i Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, verso l’epilogo di queste sempre affascinanti “Olimpiadi del Mediterraneo” che da sempre tante soddisfazioni riservano all’Italia, tendenza confermata anche dai XIX Giochi del Mediterraneo, sia pure in presenza di una forte concorrenza da parte della Turchia, nazione che ha portato una spedizione davvero agguerrita ad Orano 2022, seconda edizione algerina dei Giochi del Mediterraneo dopo quella organizzata nel 1975 nella capitale Algeri.

Diretta Wimbledon 2022/ Goffin Norrie streaming video tv, orario match (quarti)

Ai Giochi del Mediterraneo 2022 stiamo assistendo a gare in 24 sport con 26 Paesi partecipanti, siamo oggi al gran finale e l’Italia e la Turchia puntano confermarsi come protagoniste, mentre sono lontani tutti gli altri, comprese Francia e Spagna che hanno dato l’impressione di avere snobbato i Giochi del Mediterraneo anche di più di alcune situazioni inevitabili – ad esempio negli sport acquatici causa sovrapposizione con i Mondiali. Adesso tuttavia è giunto il momento di presentare più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire anche oggi, martedì 5 luglio, le finali che saranno attese nella undicesima giornata di gare a questi Giochi del Mediterraneo 2022.

DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Nadal Van de Zandschulp: 3-0 per il maiorchino!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi dunque, martedì 11 luglio, che cosa ci attenderà nella undicesima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022? Dobbiamo osservare che il programma è decisamente meno fitto, sarà il nuoto a fare la parte del leone nell’ultima giornata di finali in corsia. Nella sessione delle finali dalle ore 19.00 saranno dunque da assegnare i titoli del Mediterraneo per quanto riguarda 100 farfalla uomini, 400 stile libero donne, 200 stile libero uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini, 100 dorso donne, 200 dorso uomini e la staffetta 4×100 stile libero donne.

Diretta/ Olanda Italia (risultato finale 81-92): vittoria sugli Orange

A tenerci compagnia per gran parte del giorno oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 sarà la scherma con tutti i turni in successione dei tornei di fioretto sia maschile sia femminile, sino alle due finali dalle ore 18.30, mentre ricordiamo che la finalissima del torneo di calcio era prevista inizialmente per oggi, ma è stata anticipata a ieri. Saranno quindi “solo” dieci i titoli in palio oggi, giornata non così intensa ma comunque foriera ancora di grandi emozioni azzurre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA