GionnyScandal, amaro sfogo/ “Non so quanto senso abbia continuare a soffrire”

GionnyScandal si lascia andare ad sfogo sui social. Il rapper, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una lunga riflessione sul momento che sta vivendo. Non sarebbe un periodo sereno per GionnyScandal che confessa di non essere mai riuscito ad essere davvero felice. Quella che, nel corso degli anni, ha assaporato è stata una felicità che è durata 10 secondi. Gionny confessa di non essere mai stato bravo ad apprezzare ciò che la vita gli ha regalato aggiungendo di non aver mai avuto il coraggio di voler bene davvero alle persone.

“Non riesco più a vedere le persone, le cose, i pensieri e le emozioni come le vedete voi. Mi alzo ogni giorno della mia schifo di vita cercando di usare tutte le poche forze rimaste per rinascere e fare qualcosa di positivo, ma ora non ci riesco più, non riesco più a rialzarmi, non riesco più a sognare, non riesco più a combattere”, scrive sui social.

Lo sfogo di GionnyScandal: il sostegno dei fan

Sincero e senza filtri, GionnyScandal confessa ai suoi followers quello che sta accadendo nella sua vita. Non sarebbe un momento facile per il rapper che tira fuori i propri sentimenti ammettendo che “nessuno è mai riuscito a capire come sto veramente. La verità è che tutti mi hanno sempre guardato fuori e nessuno mi ha mai guardato dentro. Io, invece, l’ho sempre fatto con gli altri perchè credevo che loro, un giorno, avrebbero fatto lo stesso con me”.

“Non so cosa succederà ora, non so se mi è rimasta l’ultima particella di forza per riprendermi e non so quanto senso abbia continuare a soffrire”, aggiunge. Poi un ringraziamento a tutti i fans che, attraverso un gesto e una parola gli hanno sempre dimostrato amore. “Qualsiasi cosa succeda volevo dirvi grazie. Grazie per esserci e avermi fatto provare quello che non avrei mai pensato di provare”, conclude.

