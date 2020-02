Giordana Angi, canzone “Come mia madre”/ “Malinconie da Mia Martini” (Sanremo 2020)

Giordana Angi parteciperà con ‘Come mia madre’ alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Fortemente voluta da Amadeus, in occasione della serata dedicata alle cover, canterà ‘La nevicata del 56’ di Mia Martini in duetto con Solis String Quartet, quartetto d’archi che si è formato a Napoli nel lontano1991, esibizione già carica di mille aspettative. Proprio in merito a questa scelta, la cantante e autrice ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “So che sembrerà scontato, ma ho pensato subito a lei. È un’artista da cui ho cercato di prendere, mi rivedo nelle sue malinconie. Ho scelto La nevicata del ’56 perché era una canzone che si sentiva in casa, la cantava mia nonna paterna e mi rilassa.”

Giordana Angi, Sanremo 2020: la ragazza è fidanzata!

Giordana Angi, protagonista di Sanremo 2020, durante un’intervista ha dichiarato di essere fidanzata, notizia che molti dei suoi fan avevano appreso dai social network della stessa ragazza dove aveva dichiarato la sua omosessualità. Della compagna non si sa nulla, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo, e la loro relazione è alquanto privata e tutelata. Inoltre, la Angi ha dichiarato sempre in un post su Instagram di essere rimessa anche a studiare e di aver dato i suoi primi esami all’università, percorso di formazione che aveva dovuto abbandonare perché impossibilitata a pagarsi gli studi.

Quell’esperienza nella categoria Giovani

Giordana Angi aveva già tentato una partecipazione a Sanremo nella categoria Giovani nel 2012, ma la sua carriera non è decollata, vista anche l’eliminazione subita. Nel 2019 ci riprova e partecipa all’ultima edizione di Amici arrivando seconda in finale alle spalle di Alberto Urso, anche lui tra i big di Sanremo 2020. Il brano ‘Casa’ ne ha sancito il successo e anticipa l’uscita dell’omonimo disco che verrà certificato successivamente Disco D’Oro. ‘Stringimi più forte’ è un altro dei suoi successi, tra i brani più ascoltati in radio e sulle piattaforme streaming e digitali.

Video, la scelta di Morandi nel 2012





© RIPRODUZIONE RISERVATA