Giordana Angi “picchia” Rudy Zerbi/ “Con questa felpa non si vede la tua faccia…”

Sembrano passati anni luce da quando Giordana Angi e Rudy Zerbi discutevano, anche animatamente, all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra l’allora allieva e il professore, infatti, non c’era molta simpatia. Zerbi, infatti, non ha mai nascosto di non gradire il modo di cantare di Giordana Angi criticando sempre le sue esibizioni. Concluso Amici, però, qualcosa è cambiato. Rudy Zerbi ha teso una mano alla cantante e quest’ultima ha deciso di mettere da parte rancori e malumori. Oggi, infatti, tra Zerbi e Giordana c’è affetto e simpatia. I due, infatti, sono diventati amici e come fanno gli amici, non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine come testimonia un video divertentissimo pubblicato da Rudy in cui Giordana, di fronte ad una nuova provocazione, ha reagito “picchiando” il suo ex professore.

GIORDANA ANGI E RUDY ZERBI: SIMPATICO SIPARIETTO SU INSTAGRAM

“Scene che su Instagram non dovremmo mai vedere”, scrive Rudy Zerbi pubblicando un filmato che mostra la nuova complicità con Giordana Angi. “Sai Giordana che ti sta veramente benissimo questa felpa” – afferma Rudy notando il look della cantante formato da felpa con cappuccio e giubbotto di pelle. Poi chiede: “sai perché? Perchè non ti si vede la faccia”, aggiunge l’insegnante di Amici. Di fronte alle parole di Zerbi, Giordana prima sorride, poi reagisce colpendo Zerbi che cerca di scappare. Non riuscendoi, poi, cade non trattenendo le risate. Una scena che ha scatenato i commenti dei followers di Zerbi, felici che abbia cambiato idea sulla Angi. “Rudy smettila di maltrattare Gio che tanto lei ti prende a mazzate”, “Quello che avrei voluto fare ogni volta che le davi 2″, “te le cerchi Rudy”, “Giordana santa subito“, commentano gli utenti.







