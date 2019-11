Giordana Angi/ “Sono innamorata, ma lei non è famosa” (Domenica In)

Giordana Angi ospite a “Domenica In” di Mara Venier per presentare il nuovo album di inediti “Voglio essere tua” con cui è balzata immediatamente ai vertici delle classifiche di vendite. Un successo straordinario per la seconda classificata di Amici 18 chedalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato con grande emozione questo importante risultato: “non me l’aspettavo. Di solito il secondo disco è sempre più difficoltoso rispetto al primo, invece si sono ribaltate le cose. Sono contentissima”. Il secondo album non è stato facile e rappresenta un piccolo grande cambiamento nella vita della cantautrice: “sono felice, la mia vita è cambiata e quindi ci sta che cambino anche i contenuti. Una regola che mi sono data è di raccontare sempre i miei stati d’animo e di riportarli nella scrittura, altrimenti per me non avrebbe senso. Sono contenta che questa cosa sia evidente”.

Giordana Angi: “Casa una presentazione della mia persona”

“Voglio essere tua” è il titolo del secondo album di Giordana Angi; un disco differente rispetto al primo “Casa” pubblicato subito dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A precisarlo è proprio l’artista: “ho sempre giocato tanto con la musica. Rispetto a “Casa”, che rappresentava una sorta di presentazione in cui avevo inserito le cose che mettevano maggiormente in risalto la mia persona, in questo secondo lavoro ero più libera. Come se avessi dimostrato qualcosa e potessi lasciare più spazio al gioco, allo stile libero”. Nelle sue canzoni si parla spesso di amore e anche di amore tra due donne; del resto la Angi sin dall’inizio ha dichiarato la sua omosessualità: “trovo assurdo che oggi ci si debba preoccupare di chi sia il destinatario dei propri baci”. Oggi la cantante è felicemente innamorata, anche se non ha alcuna intenzione di rivelare l’identità di questa donna fortunata: “sono innamorata, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome”.

Giordana Angi e Tiziano Ferro: “tutto è nato nel 2015”

Prima del successo ad Amici, Giordana Angi ha cominciato una proficua collaborazione con Tiziano Ferro. Tutto è nato nel 2015 come ha raccontato la stessa cantante: “avevo lasciato la mia etichetta e mi chiedevo chi avrebbe potuto comprendere i miei pezzi. La mia idea folle era Tiziano Ferro. Lui è di Latina, io di Aprilia, a pochi chilometri… così mi sono ingegnata per trovare un contatto”. Proprio così, Giordana ha trovato un escamotage per far arrivare i suoi brani al cantautore di Latina: “scoprii dove suo papà aveva lo studio da geometra e gli mandai il disco. Era agosto e lui mi richiamò a ottobre: ‘Pronto, sono la segretaria di Tiziano Ferro…’. Pensavo a uno scherzo. Tiziano mi disse che gli piacevano le mie canzoni e abbiamo cominciato a lavorarci. Tantissimo”. Oggi è una delle cantautrici più brave e richieste del panorama musicale italiano, ma lei non ha alcun problema a cedere ai suoi colleghi delle sue canzoni: “non sono gelosa. Per me l’importante è scrivere. Trovo bello che altri artisti diano voce a quello che penso. Quando sento Alberto Urso o Tiziano Ferro cantare le mie canzoni mi emoziono. Chi soffre quando cede un brano per me è più un interprete che un vero autore”.



