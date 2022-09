Giordana Angi/ “Questa fragile bellezza”: svelati titolo e tracklist del nuovo album

GIORDANA ANGI OSPITE A “TU SI QUE VALES”

Giordana Angi sarà protagonista questa sera a “Tú sì que vales”, la seconda puntata della nona edizione del talent show in onda su Canale 5 e che vede ancora nel parterre di giudici Belen Rodriguez assieme a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. E la presenza della 28enne cantautrice e produttrice discografica di origini francesi tra gli ospiti del programma (dopo che la settimana scorsa le guest star erano state Marcell Jakobs e Luigi Strangis) non è casuale dato che la diretta interessata ha annunciato da poco il suo ritorno…

Infatti, dopo aver rivelato questa estate di stare lavorando alla sua ultima fatica discografica e di aver finalmente scelto il titolo del nuovo lp, negli ultimi giorni Giordana Angi ha annunciato attraverso i suoi profili social la data ufficiale di “Questa fragile bellezza”, suo quarto disco di inediti (se si conta anche un EP del 2019) e che arriva a poco più di un anno di distanza da “Mi muovo”, pubblicato nel 2021. Pubblicato sotto etichetta Virgin Records e Universal Music Italia, l’album è anticipato dal singolo “Un autunno fa”, apparso sul suo canale YouTube con tanto di videoclip mercoledì scorso.

GIORDANA ANGI, IL NUOVO SINGOLO: “UNA BALLAD STRUGGENTE ED ESSENZIALE”

In attesa di ascoltare il nuovo singolo di Giordana Angi in esclusiva dal palcoscenico di “Tù sì que vales” e qualche aneddoto sulla gestazione di questo disco, l’artista nata a Vannes (Bretagna) ha rivelato che il disco (di cui ora è nota pure la tracklist) sarà pubblicato il prossimo 28 ottobre e che, come spesso le accade, la realizzazione di un videoclip per accompagnare di volta in volta i suoi singoli rappresenta per lei una piccola… impresa. “Ogni volta che sono chiamata a fare un video per me è una cosa complicata” ha ammesso, riferendosi al fatto di dover dare delle immagini a una musica che nasce di per sé per dare delle immagini a chi la ascolta. “Comunque, in questo caso, con il video mi sembra di aver trovato un giusto equilibrio per interpretare la canzone senza essere invadente con le immagini”.

Come nasce invece il titolo della nuova raccolta di inediti di Giordana Angi? Forse la ricerca musicale e i temi sono racchiusi non solo in “Passeggero” e “Le cose che non dico” (i due precedenti singoli) ma anche in “Un autunno fa”, una ballata che a detta della stessa artista ha sonorità molto essenziali e nella cui scrittura si è cercato di eliminare tutti gli elementi superflui al fine di descrivere nel modo più efficace possibile e immortalare “l’emozione di un momento”. Non solo: “Questa canzone anticipa l’album a cui ho lavorato per mesi e con tutta la dedizione possibile” ha continuato la Angi, rivelando che “i testi raccontano di una bellezza che non è quella dei vincenti, dei perfetti ma una bellezza che nasce invece dalle incomprensioni, dall’incomunicabilità e dalla solitudine”.











