Giordana Angi/ Ritrovato il sorriso, si punta alla finale? (Amici Speciali)

Pubblicità

GIORDANA ANGI FINALISTA DI AMICI SPECIALI?

Al grido di “Casa” e con un bel sorriso stampato in volto, Giordana Angi ha voluto fermare un momento importante sulla sua pagina Instagram in attesa della semifinale di Amici Speciali in onda questa sera. Un po’ perché pronta a prendere in mano questa occasione e staccare un biglietto per la finale, un po’ in risposta alle polemiche dei giorni scorsi sul suo sorriso e la sua tristezza, Giordana Angi ha finalmente fermato il tempo sul suo sorriso e questo ha tranquillizzato tutti coloro che nei giorni scorsi l’anno trovata spenta e un po’ sottotono convinti che fosse per motivi personali poco noti. In suo soccorso è arrivata anche la mamma, che proprio sui social ha tranquillizzato tutti sulla sua felicità e la sua voglia di essere ad Amici Speciali, in quello studio che lei stessa ormai definisce Casa. Dopo due anni di fila passati, in qualche modo, ad Amici, presto Giordana Angi si troverà di nuovo in sfida per capire se ci sarà posto per lei nella finale di venerdì prossimo, quali saranno le canzoni che questa sera porterà sul palco e quale sarà il giudice che per primo si lascerà conquistare e commuovere come è successo a Gerry Scotti nei giorni scorsi?

Pubblicità

LE PAROLE DI ALESSANDRA CELENTANO SUGLI “SPECIALI”

Le risposte a queste domande arriveranno solo questa sera quando la finale di Amici Speciali prenderà il via con una maxi sfida in cui Giordana Angi e gli altri scopriranno se si troveranno tra gli otto eliminati o tra i quattro finalisti. La stessa Alessandra Celentano sui social si è detta felice e soddisfatta di questa edizione speciale, che doveva essere una sorta di torni tra campioni in realtà, e su Giordana Angi e i suoi colleghi ha rivelato: “È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso – ha confessato -. Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire! Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!”. Lei farà il tifo per la sua amata Giordana o alla fine punterà su uno dei ballerini in gara?



© RIPRODUZIONE RISERVATA