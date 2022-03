Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, si sono lasciati? Matrimonio a Prima Vista 2022/ Finale sorpresa…

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara avvio difficile a “Matrimonio a prima vista Italia 2022” ma con svolta finale?

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara sono stati tra i protagonisti di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2022“, in grado di appassionare il pubblico soprattutto per il loro rapporto caratterizzato da tanti alti e bassi. Le difficoltà tra loro sono nate praticamente da subito, nonostante gli esperti vedessero in loro un’affinità pari al 76%: emblematica, infatti, la frase pronunciata da lei già il giorno delle nozze: “Siamo sposati da meno di due ore e rischio già una crisi di nervi“.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara hanno faticato a trovare una sintonia, lui soprattutto per la poca spontaneità che riusciva a mostrare stando davanti alle telecamere, lei soprattutto per un passato difficile da dimenticare. La ragazza, infatti, era tra quelle che sembrava credere maggiormente in questa esperienza così particolare, convinta che questa sarebbe potuta servire per provare a realizzare il suo sogno di costruire una famiglia, quella che lei nei fatti non ha mai avuto (la mamma ha lasciato il padre, che l’ha cresciuta insieme ai nonni paterni).

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara di “Matrimonio a prima vista Italia 2022”: quale sarà la loro decisione finale?

Il percorso fatto da Giorgia e Gianluca a “Matrimonio a prima vista italia 2022” non fa che aumentare i dubbi in merito alla loro decisione finale, che sarà comunicata nel corso della puntata dal titolo “E poi…“. I loro caratteri sono apparsi a tratti quasi incompatibili e hanno reso difficile trovare un punto di incontro in diverse occasioni.

Ben presto, però, i due hanno deciso di darsi un’occasione in modo tale da non chiudere questa esperienza con qualche rimpianto di troppo. Questo è servito ad avvicinarsi ulteriormente, anche sul piano fisico, e a capire che non tutto fosse perduto per loro. La scelta a cui assisteranno i telespettatori non sarà però priva di sorprese. Il primo a parlare con gli esperti è stato lui, affermando di voler proseguire il matrimonio. A quel punto. però, lei ha lasciato la sala quasi fosse infastidita dalla sua mossa. E invece il motivo era diametralmente opposto: la ragazza è tornata con due regali per il marito, una serie di foto con i loro momenti più belli.

