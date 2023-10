Giorgia Ceccarelli espulsa a Il Collegio 2023/ “Ma vaff*nculo, ti pago un manicomino”

La seconda puntata de Il Collegio 2023 è partita con il botto, con il temutissimo taglio dei capelli per i collegiali, momento che crea sempre grandi timori ed opposizioni. Tra i “rivoltosi”, particolarmente accesa è stata la reazione di Giorgia Ceccarelli, che ha trascorso il tempo sul palchetto allestito dimenandosi e litigando tanto con i ragazzi chiamati a tagliare i capelli, quanto con il sorvegliante che ha il compito di riportare la calma e far mantenere l’ordine ai ragazzi.

Il taglio di capelli durante le varie edizioni de Il Collegio, e il 2023 non ha fatto ovviamente eccezione, è sempre stato uno dei momenti in grado di far partire le più accese e violente reazioni da parte dei ragazzi, per i quali l’acconciatura è un vero e proprio sinonimo del loro stile. Durante il taglio in questa seconda puntata, infatti, si sono prima opposti Flavio Bertuzzi e Mahdi Khouya, insultando i praticanti intenti ad acconciare i compagni e finendo per essere spediti dal Preside, che dopo un breve colloquio ha deciso di rimandare la decisione sul loro destino alla fine del taglio. Ben più accesa, invece, la reazione di Giorgia Ceccarelli, che ha finito per farsi espellere.

L’espulsione di Giorgia Ceccarelli da Il Collegio 2023

Insomma, Il Collegio 2023 nella sua seconda puntata, in onda su Rai 2, ha già mietuto la prima delle vittime. Giorgia Ceccarelli, durante il taglio, ha prima proposto al sorvegliante di “pagare un manicomio“, con conseguente invito a stare zitta. L’animo si è scaldato, fino al momento in cui ha annunciato che “avete rotto”, per poi mandare “affanc*lo” il sorvegliante, che seduta stante la trascina dal Preside. A colloqui con il dirigente, però, la collegiale non riesce a mantenere la calma, al punto che si lamenta che “mi dice le peggio cose” e chiedendo al superiore di “non urlare con me, per favore”.

L’esito è che Giorgia Ceccarelli è stata espulsa da Il Collegio 2023, non essendo, a dire del preside, adatta. Tornata dai suoi ex compagni di classe non riesce neppure a fermarsi per annunciare che se ne andrà, gridando che “non me ne frega un ca*zo”. Il più dispiaciuto, tra i suoi compagni, è sicuramente Flavio, mentre anche Denise Pagani ne parla come una “persona che stimavo molto, le avrei dato anche il mondo”, racconta alla telecamera con la voce rotta.











