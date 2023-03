Giorgia: “Emanuel Lo? Pensavo mi avrebbe lasciata”/ “Insieme da 20 anni…”

Giorgia e la storia d’amore con Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo vivono una bellissima storia d’amore che dura ormai da vent’anni. La coppia ha un figlio, Samuel, e nonostante siano passati davvero tanti anni, è sempre più unita e innamorata. Una storia, quella che sta vivendo, sulla quale Giorgia non avrebbe mai scommesso. A dichiararlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo raccontando a Silvia Toffanin i dettagli della sua relazione.

“Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8 anni di differenza, lui aveva 23 anni e io 31 però mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”, le parole della cantante.

Giorgia e il rapporto con Emanuel Lo

Uniti dall’amore e dalla passione per l’arte, Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia molto unita. Coreografo e insegnante di Amici 22, Emanuel, tuttavia, non ha insegnato a ballare alla compagna come ha raccontato lei stessa a Verissimo: ”Macchè! Si lamenta un sacco, lo vedi così forzuto ma è molto sensibile, si mette sempre in discussione, un po’ il contrario di quello che sembra. Non mi fa ballare perché ti svegli, porti il ragazzo a scuola, ognuno fa la sua attività poi arriva la sera e via, anzi io ogni tanto lo rimprovero perché non mi ha insegnato neanche a fare il moonwalk, ho dovuto imparare da sola”.

E sul figlio Samuel, frutto del loro amore, ha detto: “Per fortuna ha un grande senso dell’umorismo che ci aiuta a sdrammatizzare. È molto intelligente, è tosto”.











