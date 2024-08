Giorgia Guglielman e Claudio Amendola non si “nascondono” più: l’amore la trionfo tra la costumista e l’attore

Prosegue tutto per il meglio tra Claudio Amendola e la nuova compagna Giorgia Guglielman, la costumista quindici anni più giovane di lui con cui ha dimenticato Francesca Neri. Benché l’attore dei Cesaroni e la sua nuova fiamma vivano il loro amore alla larga da occhi indiscreti e nella massima privacy, qualche settimana fa la coppia è stata paparazzata in un momento di tenerezze. I due stanno insieme da quasi due anni ma fino ad oggi erano stato piuttosto abbottonati dal mostrarsi pubblicamente in atteggiamenti amorosi.

L’ultima volta Giorgia Guglielman e Claudio Amendola sono stati visti insieme a Fregene, un luogo che li unisce profondamente e dove avrebbero trascorso anche un periodo di vacanze. L’attore romano e la sua fidanzata, pur mantenendo un profilo basso, vivono il loro amore senza remore e infatti molti li hanno visti serenamente uniti e con un atteggiamento più disteso.

Claudio Amendola, con Giorgia Guglielman ha voltato pagina e dimenticato Francesca Neri

In particolare modo Claudio Amendola appare più rilassato di un tempo. Si vocifera che l’attore romano si sia tranquillizzato dopo che l’ex moglie Francesca Neri è uscita allo scoperto con Silvano Loia, il nuovo compagno. Adesso il celebre interprete dei Cesaroni si sentirebbe più libero di viversi appieno la sua storia con Giorgia Guglielman.

Pare così giunto, finalmente, il tempo di voltare pagina e di vivere un amore più maturo e al tempo stesso ancora fresco, quello che prova per la sua dolce metà con cui ormai da due anni ha ritrovato il giusto equilibrio sentimentale.

