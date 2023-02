Giorgia, la canzone di Sanremo 2023 è dedicata ad Alex Baroni?/ Lei svela la verità

Giorgia e il significato del brano “Parole mai dette” in gara a Sanremo 2023

L’attesa del ritorno di Giorgia sul palco del Teatro Ariston da cui è cominciata la sua straordinaria carriera sta per finire. Oggi, mercoledì 8 febbraio, durante la seconda serata del Festival, la cantante presenta ufficialmente al pubblico il brano in gara “Parole mai dette“. Il test parla di perdite e mancanze e in tanti hanno così pensato che la canzone sia dedicata ad Alex Baroni, l’amatissimo cantante scomparso anni fa a causa di un incidente e con cui Giorgia ha avuto una storia d’amore. Un testo dal significato importante quello che Giorgia ha deciso di portare a Sanremo 2023 e con cui spera di emozionare tutto il pubblico.

Nonostante il testo parli di perdite e mancanze, tuttavia, il brano non è nato come dedica ad Alex Baroni come ha spiegato la stessa Giorgia la quale, tuttavia, ammette che, di fronte ad un testo come quello della sua canzone, sia inevitabile pensare alla perdita di Alex Baroni che, per Giorgia, ha rappresentato un colpo durissimo da affrontare.

Giorgia e le parole su Alex Baroni

Era il 2022 quando un terribile incidente mise fine alla vita di Alex Baroni con cui Giorgia ha avuto un legame profondo che dura ancora oggi. La cantante ricorda spesso l’ex fidanzato sui social dedicandogli sempre parole ricche d’amore e d’affetto. “Ho pensato che fosse bella da cantare. Poi sono entrata nel significato delle parole e, inevitabilmente, è un argomento della perdita, della mancanza”, ha spiegato Giorgia in conferenza stampa.

“Come tutti, al di là di Alex, purtroppo, ho sperimentato più volte. Mi piace dire che si tratta più di un fatto di concetto. Le parole parlano di cose concrete, il mare, la moto. Però la vivo di più. Non sarei sincera se dicessi così. Non l’ho scritta, però poi è qualcosa che nell’interpretazione posso inserire e metterci del mio. Quando l’ho provinata mi sono commossa più volte. L’ho sentita molto”, ha aggiunto.

