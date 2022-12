Giorgia Nicole, sorella Alessandro Basciano concorrente al GF Vip?/ “Prima o poi…”

Giorgia Nicole entrerà al GF Vip? Lo scatto social che lascia il dubbio

Giorgia Nicole è la sorella di Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzato di Sophie Codegoni. Apparsa per la prima volta nel reality show per fare una sorpresa al fratello nella Casa, e avere un confronto con la sua fidanzata.

Sembra, però, che Giorgia Nicole potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip 2022. La sorella di Basciano, infatti, ha condiviso un scatto sui social di fronte alla porta rossa di Cinecittà aggiungendo: “Prima o poi ti aprirò“. Cosa ci fa lì? In molti hanno già tirato le somme sul web e pensano che sarà lei la prossima concorrente del reality show. Giorgia Nicole non smentisce e non conferma i rumor, ma di certo è difficile che si possa trovare lì per puro caso.

Giorgia Nicole e il confronto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Giorgia Nicole si è mostrata al pubblico di Mediaset durante una sorpresa al Grande Fratello Vip, per il fratello Alessandro Basciano. In quell’occasione la sorella del modello ha avuto anche un confronto con Sophie Codegoni, fidanzata dell’ex gieffino.

“Fuori va tutto bene, devi stare tranquillo – esordisce la sorella di Basciano, che aggiunge – Cerca di concentrarti sul tuo percorso che ho visto che ci sono stati tanti alti e bassi e non è bello perché sta uscendo solo questa parte fuori. Io non ho niente contro te e Sophie, anzi mi piacete molto quindi non ti fare pensieri di questo genere. Stai tranquillo. Mamma e papà ti vedono e anche Niccolò ti vede e sente tutto, quindi ti raccomando. Poi mi raccomando non stare solo con Sophie, non vi isolate, fate anche gruppo con gli altri”.

