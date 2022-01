Giorgia Nicole, sorella Alessandro Basciano/ Mette in guardia Alex Belli “Se Delia Duran lo stuzzica…”

Giorgia Nicole Basciano è intervenuta ai microfoni di Casa Chi con Rosalinda Cannavò Azzurra della Penna ha subito chiesto alla ragazza la sua opinione sulla frase detta da Soleil Sorge che ha definito Alessandro Basciano uno stratega dopo che il concorrente ha ammesso a tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip 2021 di potersi forse innamorare di Sophie. Giorgia Nicole Basciano ha ammesso: “Mio fratello è abbastanza preso da Sophie” ammettendo: “Non penso sia una strategia la sua”.

Immancabilmente la donna è stata interrogata inevitabilmente sull’episodio che ha visto suo fratello protagonista durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021: lo scontro con Alex Belli e della chiacchiera da bar avuta con Gianmaria Antinolfi sull’argomento donne. La ragazza ha ammesso di immaginare lo scontro ma di ritenere il comportamento di Alex “Studiato” e ha poi ammesso: “Colpire mio fratello con questi discorsi non lo trovo molto carino” e sul comportamento del fratello ha ammesso: “Mi metto anche io nei suoi panni e credo che chiunque avrebbe risposto”.

Giorgia Nicole Basciano condanna il discorso di Alessandro con Gianmaria

Sul dialogo avuto con Gianmaria Antinolfi la ragazza ha ammesso: “L’ho sentito in diretta quel discorso e Alessandro parlava con Gianmaria perché era stato giù per essere scartato da Sophie e ha provato a dirgli: guarda che fuori ci sono tante belle ragazze. Non lo giustifico perché se la vedrà lui con Sophie. Non è stato bellissimo […] magari poteva evitare”. Giorgia Nicole Basciano ha parlato anche di un’eventuale possibilità che Alessandro possa corteggiare Delia Duran se dovesse entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021: “Non lo so se la corteggerebbe, perché è sempre la moglie di Belli. Poi bisogna vederli perché se lo provoca…”

Giorgia Nicole Basciano ha parlato anche dell’ex compagna del tentatore con cui ha avuto un bambino: Clementina descrivendo il loro rapporto come: “Vanno a momenti anche loro, però lei è sempre dalla parte di Alessandro”. Su una possibilità di provarci con Soleil Giorgia ha detto: “Secondo me la vede come un’amica, non la vede tanto come Sophie, avrebbero giocato ma non sarebbe caduto in tentazioni”. La donna ha anche ammesso che Alessandro al momento del suo ingresso della casa era single e abitava in spagna per via del ristorante italiano che gestisce con un suo amico a Madrid e chissà se durante le prossime puntate non salti fuori qualche amica speciale…



