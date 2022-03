Giorgia Rosati e Antonio Quarta, Matrimonio a Prima Vista 2022/ Nubi all’orizzonte?

Riuscire ad andare d’accordo con il partner a volte può essere difficile anche quando si sta insieme da anni. Figuriamoci però se questo bisogna farlo con un perfetto sconosciuto, incontrato per la prima volta sull’altare quando ci si trova lì per sposarsi. Una situazione che sembra essere quasi una follia, ma che in alcuni casi può essere stimolante soprattutto se si sta vivendo una fase in cui si inizia a essere diffidenti a causa di alcune delusioni vissute in passato. È una situazione che sembra corrispondere appieno a chi decide di partecipare a “Matrimonio a Prima Vista“, ma che può permettere poi di conoscere qualcuno con cui si entra presto in sintonia.

Ne sanno qualcosa anche Giorgia Rosati e Antonio Quarta, protagonisti dell’edizione attualmente in onda su Real Tome, che in un primo momento sembravano avere davvero poco in comune. E invece, con il trascorrere dei giorni, la situazione sembra stia evolvendo in positivo. Chi conosce bene il programma però sa come sia importante non escludere mai i colpi di scena nel finale.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta di “Matrimonio a prima vista”: I dubbi sono svaniti?

Giorgia e Antonio, messa da parte la diffidenza iniziale legata alla situazione, hanno dato l’impressione di avere una buona sintonia reciproca. Questa è apparsa evidente anche al pubblico di “Matrimonio a Prima Vista” in occasione del viaggio di nozze, che i due hanno trascorso sulle Dolomiti. Questo ha fatto pensare che la loro possa essere la coppia su cui scommettere su un prosieguo del rapporto una volta concluso il programma.

E invece, una volta tornati a casa, la convivenza non sembra essere iniziata nel migliore del modi. Il ragazzo, infatti, ha notato un particolare che non gli ha fatto particolarmente piacere mentre si trovava a tavola con la compagna e ha subito manifestato le sue perplessità. La ragazza, infatti, a suo dire, non ha indossato la fede per qualche tempo, come a manifestare la sua scarsa fiducia nei confronti di questo rapporto. Sono solo nuvole passeggere o indizio di una rottura quasi scontata? Solo seguendo il reality scopriremo quale sia la verità.

