Giorgio De Stefano, fidanzato Silvia Provvedi/ Lei: “mi ha rapito il cuore”

Giorgio De Stefano è il fidanzato di Silvia Provvedi, la mora de Le Donatella. Un amore importante quello nato tra l’imprenditore e la cantante del duo de “Le Donatella” che presto diventeranno genitori per la prima volta. Proprio così, la bellissima Silvia Provvedi è in dolce attesa del primo figlio che sarà una femminuccia. Dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona, Silvia ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore calabrese conosciuto dal grande pubblico anche con lo pseudonimo di Malefix. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti, la cantante non voleva dichiarare apertamente l’identità dell’uomo che aveva conosciuto poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Un escamotage che ha incuriosito tantissimo il pubblico televisivo fino alla rivelazione del suo nome. La coppia è felice e innamorata come non mai e si prepara ad accogliere il “frutto” del loro amore: la nascita della prima figlia. Parlando proprio del compagno, la Provvedi ha dichiarato: “ho incontrato una persona che mi ha rapito il cuore, oltre ovviamente alle qualità estetiche, è molto più profondo questa amore, è un uomo estremamente presente. La prima cosa che mi ha colpito di lui è quanto mi facesse ridere, mi mancava la leggerezza”.

Giorgio De Stefano “malefix”, chi è il compagno di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano “malefix” sono più innamorati che mai. “Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole” ha confessato la Provvedi parlando del fidanzato con cui è tornata ad essere felice. “Devo ammettere che con questo uomo ho tutte le energie possibili ed inimmaginabili” – ha raccontato la Provvedi negli studi di Verissimo anticipando anche sulla nascita della figlia: “sarò una mamma carica e un pò pazza”. Ma chi è Malefix? Sul fidanzato di Silvia Provvedi si conosce davvero poco, essendo un ragazzo riservato e discreto. Giorgio è nato in Calabria, ma vive a Milano dove lavora come imprenditore; con cui alcuni soci, infatti, ha aperto la catena di ristoranti “Oro”. Non è un tipo molto social e prima di innamorarsi di Silvia Provvedi in passato ha avuto una relazione con Veronica Angeloni.



